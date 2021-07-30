В Сомали подорвался автобус с футболистами: есть погибшие

В Сомали взорвался автобус с футболистами. Об этом сообщает издание BBC.

В Сомали взорвался автобус. Фото: SNTV

Как стало известно, инцидент произошел в портовом городе Кисмайо, что является административным центром сомалийской провинции Нижняя Джубба. Сообщается, что в транспортном средстве в момент взрыва находились игроки футбольного клуба JCCI.

По предварительным данным, в результате происшествия погиб один из игроков клуба. В правоохранительных органах продолжают уточнять масштабы трагедии.

Автобус направлялся к футбольному стадиону, на котором вице-президент Джубаленда должен был объявить соревнования между футбольными клубами городов.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в пакистанском округе Верхний Кохистан был взорван автобус. Сообщается, что на момент происшествия в нём находились инженеры из Китая. Автобус перевозил их для строительства гидроэлектростанции в городе Дасу. В результате инцидента погибло по меньшей мере десять человек и еще 39 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы прибывшими на место происшествия медиками. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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Сообщается, что в результате происшествия, погибло по меньшей мере 34 человека и еще десять получили ранения. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они были доставлены в ближайшие медицинские учреждения прибывшими на место событий медиками. На данный момент на месте аварии работают спасатели и пожарные. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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