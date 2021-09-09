В столице Египта рухнул жилой дом: есть погибшие

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Денис Подставной
В Египте произошло обрушение жилого дома. Об этом сообщает издание Al Youm As Sabi.
Обрушение здания в Египте. Фото: enca.com.
Как стало известно, инцидент произошел в столице страны, вчера, 8 сентября. Сообщается, что в районе Шубра-эль-Хейма рухнуло четырехэтажное здание.
Отмечается, что жители многоэтажки поспешили покинуть здание после того, как за несколько часов до трагедии на его фасаде начали образовываться большие трещины.
По неизвестным причинам в доме остался адвокат со своими коллегами. Его фирма располагалась на первом этаже жилого дома. В результате происшествия все они погибли.
Спасателям удалось вытащить двух еще живых людей из-под завала, однако от полученных травм они скончались по дороге в медицинское учреждение.
Ранее "Комментарии" информировали о том, что в Индии на реке столкнулись два судна. На одном из них находилось около 120 пассажиров. Сразу после столкновения одно из плавсредств перевернулось и пошло ко дну. На место событий поспешили спасатели и медики. Из воды достали около сорока человек. Многие получили телесные повреждения. Один из спасённых скончался от полученных травм. Многие люди числятся пропавшими без вести.
Также "Комментарии" сообщали о том, что в городе Тетово, что в Северной Македонии полыхало здание больницы, в котором проходили лечение больные коронавирусной инфекцией. Ликвидацией возгорания занимались около 30 пожарных. В результате происшесвтия погибли, как минимум десять человек. Еще многие получили ранения различной степени тяжести. По словам министра здравоохранения, число жертв может увеличиться.
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