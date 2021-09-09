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Главная Новости Мир Африка В столице Египта рухнул жилой дом: есть погибшие
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В столице Египта рухнул жилой дом: есть погибшие

В Каире обрушилось здание, в котором находились люди

сегодня, 14:31
Автор:

Денис Подставной

В Египте произошло обрушение жилого дома. Об этом сообщает издание Al Youm As Sabi.

В столице Египта рухнул жилой дом: есть погибшие

Обрушение здания в Египте. Фото: enca.com.

Как стало известно, инцидент произошел в столице страны, вчера, 8 сентября. Сообщается, что в районе Шубра-эль-Хейма рухнуло четырехэтажное здание. 

Отмечается, что жители многоэтажки поспешили покинуть здание после того, как за несколько часов до трагедии на его фасаде начали образовываться большие трещины. 

По неизвестным причинам в доме остался адвокат со своими коллегами. Его фирма располагалась на первом этаже жилого дома. В результате происшествия все они погибли. 

Спасателям удалось вытащить двух еще живых людей из-под завала, однако от полученных травм они скончались по дороге в медицинское учреждение.  

Ранее "Комментарии"  информировали о том, что в Индии на реке столкнулись два судна. На одном из них находилось около 120 пассажиров. Сразу после столкновения одно из плавсредств перевернулось и пошло ко дну. На место событий поспешили спасатели и медики. Из воды достали около сорока человек. Многие получили телесные повреждения. Один из спасённых скончался от полученных травм. Многие люди числятся пропавшими без вести. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в городе Тетово, что в Северной Македонии полыхало здание больницы, в котором проходили лечение больные коронавирусной инфекцией. Ликвидацией возгорания занимались около 30 пожарных. В результате происшесвтия погибли, как минимум десять человек. Еще многие получили ранения различной степени тяжести. По словам министра здравоохранения, число жертв может увеличиться.


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Источник: https://www.youm7.com/story/2021/9/9/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84-4-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8
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