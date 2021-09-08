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Главная Новости Мир Азия В Индии столкнулись два судна: десятки человек пропали без вести (ВИДЕО)
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В Индии столкнулись два судна: десятки человек пропали без вести (ВИДЕО)

После столкновения одно из суден пошло ко дну

сегодня, 18:54
Автор:

Денис Подставной

В Индии произошло столкновение двух суден. Об этом сообщает издание ТСН. 

В Индии столкнулись два судна: десятки человек пропали без вести (ВИДЕО)

Столкновение двух суден в Индии. Фото: Associated Press

Как стало известно, инцидент произошел в водах реки Брахмапутра. Сообщается, что пассажирское судно, на борту которого находилось более ста пассажиров, двигалось с речного острова Малуджа и столкнулось с встречной лодкой. 

По словам представителя Департамента внутреннего водного транспорта, после столкновения "Лодка" "Ма Камала" перевернулась, а затем пошла ко дну. 

Начаты поисково-спасательные операции. На данный момент спасено более сорока человек, в том числе и ребёнок. Многие получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Десятки человек числятся пропавшими без вести. 

Как пишет издание, один из спасённых скончался. Армия выразила готовность оказать помощь в проведении спасательных операций. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Ранее "Комментарии" информировали о том, что у неподалёку от греческого острова Милос затонуло судно с туристами. На его борту находилось 18 пассажиров. На помощь отправились военные вертолёты, рыбацкие суда, а также катера береговой охраны. Устанавливаются все обстоятельства происшесвтия. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в водах Перу произошло столкновение двух суден. Сообщается, что грузовая баржа, которая перевозила нефть, протаранила лодку. На борту лодки находилось около 80 человек. После столкновения второе судно разделилось на две части и затонуло. В результате происшествия погибло по меньшей мере 11 человек. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/passazhiry-prygali-v-vodu-chtoby-spastis-v-indii-iz-za-stolknoveniya-dvuh-suden-pogib-chelovek-desyatki-propali-1862989.html
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