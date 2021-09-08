В Индии столкнулись два судна: десятки человек пропали без вести (ВИДЕО)

В Индии произошло столкновение двух суден. Об этом сообщает издание ТСН.

Столкновение двух суден в Индии. Фото: Associated Press

Как стало известно, инцидент произошел в водах реки Брахмапутра. Сообщается, что пассажирское судно, на борту которого находилось более ста пассажиров, двигалось с речного острова Малуджа и столкнулось с встречной лодкой.

По словам представителя Департамента внутреннего водного транспорта, после столкновения "Лодка" "Ма Камала" перевернулась, а затем пошла ко дну.

Начаты поисково-спасательные операции. На данный момент спасено более сорока человек, в том числе и ребёнок. Многие получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Десятки человек числятся пропавшими без вести.

Как пишет издание, один из спасённых скончался. Армия выразила готовность оказать помощь в проведении спасательных операций.

В Сети появляются видео с места событий.

Ранее "Комментарии" информировали о том, что у затонуло судно с туристами . На его борту находилось 18 пассажиров. На помощь отправились военные вертолёты, рыбацкие суда, а также катера береговой охраны. Устанавливаются все обстоятельства происшесвтия.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в водах Перу произошло столкновение двух суден. Сообщается, что грузовая баржа, которая перевозила нефть, протаранила лодку. На борту лодки находилось около 80 человек. После столкновения второе судно разделилось на две части и затонуло. В результате происшествия погибло по меньшей мере 11 человек.

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