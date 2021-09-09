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Главная Новости Мир Европа В Северной Македонии в COVID-больнице произошел пожар: много погибших (ВИДЕО)
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В Северной Македонии в COVID-больнице произошел пожар: много погибших (ВИДЕО)

В Северной Македонии горела больница

сегодня, 10:24
Автор:

Денис Подставной








В Северной Македонии произошел пожар в медицинском учреждении. Об этом сообщает издание "Корреспондент". 

В Северной Македонии в COVID-больнице произошел пожар: много погибших (ВИДЕО)

Пожар в больнице. Фото: Twitter

Как стало известно, инцидент произошел в городе Тетово, что на северо-западе страны. В больнице для больных коронавирусной инфекцией произошло возгорание. В результате происшествия погибли по меньшей мере 10 человек. 

По словам министра здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче, число жертв может возрасти. Также он выразил соболезнования родственникам погибших. 

На данный момент сотрудникам пожарной службы удалось полностью ликвидировать возгорание. Бригады "скорой" мобилизированы для оказания помощи потерпевшим. 

Согласно данным местного телеканала Алсат-М, жертвами пожара стали 14 человек и еще около двух десятков пациентов получили ранения. С огнем боролись 30 пожарных и семь спецмашин. 

Причины пожара устанавливаются. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что на реке Брахмапутра в Индии произошло столкновение двух суден. На одном из них находилось более ста пассажиров. После аварии одна лодка перевернулась, а затем пошла ко дну. Начаты поисково-спасательные операции. Сообщается, что один из спасённых скончался. Многие пассажиры судна числятся пропавшими без вести. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал, что в Мексике мощное землетрясение разрушает города. Очаг подземных толчков находился на 12-километровой глубине неподалёку от города Акапулько. Во время землетрясения погиб по меньшей мере один человек. На него рухнул столб. Несколько городов остались без телефонной связи и электроэнергии. Подробнее читайте в нашей статье. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4395454-v-severnoi-makedonyy-horela-COVID-bolnytsa-10-zhertv
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