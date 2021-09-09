В Северной Македонии в COVID-больнице произошел пожар: много погибших (ВИДЕО)



















В Северной Македонии произошел пожар в медицинском учреждении. Об этом сообщает издание "Корреспондент".

Пожар в больнице. Фото: Twitter

Как стало известно, инцидент произошел в городе Тетово, что на северо-западе страны. В больнице для больных коронавирусной инфекцией произошло возгорание. В результате происшествия погибли по меньшей мере 10 человек.

По словам министра здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче, число жертв может возрасти. Также он выразил соболезнования родственникам погибших.

На данный момент сотрудникам пожарной службы удалось полностью ликвидировать возгорание. Бригады "скорой" мобилизированы для оказания помощи потерпевшим.

Согласно данным местного телеканала Алсат-М, жертвами пожара стали 14 человек и еще около двух десятков пациентов получили ранения. С огнем боролись 30 пожарных и семь спецмашин.

Причины пожара устанавливаются.

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