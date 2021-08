В столице Сомали взорвали бомбу в общественном месте: есть погибшие (ВИДЕО)

В столице Сомали раздался взрыв. Об этом сообщает издание "Корреспондент".

В Сомали прогремел взрыв в чайной. Фото: shabellemedia.com.

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 19 августа, в столице Сомали — городе Могадишо. Сообщается, что террорист смертник взорвал бомбу вместе с собой неподалёку от здания штаб-квартиры национальной разведки.

Взрыв прогремел в чайной, которая была популярным местом среди военных. В результате происшествия погибло, как минимум пять человек, включая смертника и еще 12 получили ранения различной степени тяжести.

На место прибыли медики, которые оказывали помощь и госпитализировали пострадавших. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В Сети появились видео с места инцидента.

UPDATE: At least five people have been killed in a suicide bomb attack on a small tea-shop in Mogadishu. pic.twitter.com/VPCPwxx30r