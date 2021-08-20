В столице Сомали взорвали бомбу в общественном месте: есть погибшие (ВИДЕО)

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Денис Подставной
В столице Сомали раздался взрыв. Об этом сообщает издание "Корреспондент".
В Сомали прогремел взрыв в чайной. Фото: shabellemedia.com.
Как стало известно, инцидент произошел вчера, 19 августа, в столице Сомали — городе Могадишо. Сообщается, что террорист смертник взорвал бомбу вместе с собой неподалёку от здания штаб-квартиры национальной разведки.
Взрыв прогремел в чайной, которая была популярным местом среди военных. В результате происшествия погибло, как минимум пять человек, включая смертника и еще 12 получили ранения различной степени тяжести.
На место прибыли медики, которые оказывали помощь и госпитализировали пострадавших. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.
В Сети появились видео с места инцидента.
Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Пакистане во время религиозного шествия шиитов раздался сильный взрыв. Инцидент произошел в провинции Пенджаб, что на северо-востоке страны. В результате происшествия погибли по меньшей мере пятеро человек. По данным СМИ, всего из-за взрыва пострадали 50 человек. На место инцидента прибыли медики, которые доставляли потерпевших в больницы. Подробно об этом читайте в нашем материале.
UPDATE: At least five people have been killed in a suicide bomb attack on a small tea-shop in Mogadishu. pic.twitter.com/VPCPwxx30r— Shabelle Media Network (@ShabelleMedia) August 19, 2021
Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в портовом городе Кисмайо, что в Сомали, взорвался автобус, в котором находились игроки футбольного клуба JCCI. Сообщается, что транспортное средство направлялось к футбольному стадиону, на котором вице-президент Джубаленда должен был объявить соревнования между футбольными клубами городов. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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