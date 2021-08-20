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Главная Новости Мир Африка В столице Сомали взорвали бомбу в общественном месте: есть погибшие (ВИДЕО)
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В столице Сомали взорвали бомбу в общественном месте: есть погибшие (ВИДЕО)

Заведение было популярным у военных

сегодня, 12:39
Автор:

Денис Подставной

В столице Сомали раздался взрыв. Об этом сообщает издание "Корреспондент". 

В столице Сомали взорвали бомбу в общественном месте: есть погибшие (ВИДЕО)

В Сомали прогремел взрыв в чайной. Фото: shabellemedia.com.

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 19 августа, в столице Сомали — городе Могадишо. Сообщается, что террорист смертник взорвал бомбу вместе с собой неподалёку от здания штаб-квартиры национальной разведки. 

Взрыв прогремел в чайной, которая была популярным местом среди военных. В результате происшествия погибло, как минимум пять человек, включая смертника и еще 12 получили ранения различной степени тяжести. 

На место прибыли медики, которые оказывали помощь и госпитализировали пострадавших. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

В Сети появились видео с места инцидента. 


Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Пакистане во время религиозного шествия шиитов раздался сильный взрыв. Инцидент произошел в провинции Пенджаб, что на северо-востоке страны. В результате происшествия погибли по меньшей мере пятеро человек. По данным СМИ, всего из-за взрыва пострадали 50 человек. На место инцидента прибыли медики, которые доставляли потерпевших в больницы. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в портовом городе Кисмайо, что в Сомали, взорвался автобус, в котором находились игроки футбольного клуба JCCI. Сообщается, что транспортное средство направлялось к футбольному стадиону, на котором вице-президент Джубаленда должен был объявить соревнования между футбольными клубами городов. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://korrespondent.net/world/4389133-v-stolytse-somaly-piat-chelovek-pohybly-pry-vzryve-u-ofysa-razvedky
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