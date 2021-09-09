В Суэцком канале снова пробка: танкер сел на мель

В Суэцком канале судно село на мель. Об этом сообщает издание Корреспондент.

В Суэцком канале танкер сел на мель. Фото: EPA/UPG.

Как стало известно в ходе следования северного конвоя судов из Порт-Саида на 54 километре пути на мель сел танкер под флагом Панамы. В результате инцидента в Суэцком канале было приостановлено движение с севера на юг.

На данный момент ведутся работы по оперативному снятию судна с мели и возобновлению навигации. В службе навигации заявили, что движение на северном участке до сих пор не возобновлено. Четыре судна ждут прохода.

Сообщается, что габариты танкера севшего на мель составляют 225 на 32 метра. Он следует в Порт-Судан.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на реке в Индии столкнулись два судна. В борту одного из них находилось примерно 120 пассажиров. Сообщается, что сразу после столкновения лодка пошла ко дну. На место событий поспешили спасатели. Им удалось достать из воды более 40 человек. Один из спасённых погиб от полученных травм. Без вести пропавшими числятся десятки людей. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на реке в Перу столкнулись несколько плавсредств. Грузовая баржа, которая перевозила нефть, совершила столкновение с лодкой в амазонском регионе Лорето. На борту второго судна находилось около 80 человек, в том числе 20 детей. В результате происшествия погибли более десяти человек и еще многие числятся пропавшими без вести. Потерпевшие получили ранения и были госпитализированы прибывшими на место инцидента медиками. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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