На реке в Перу столкнулись два судна: есть погибшие и раненые

В водах Перу столкнулись два судна. Об этом сообщает издание Xinhua.

В Перу столкнулись два судна. Фото: zn.ua.

Инцидент произошел в реке Хуаллага, что на севере страны. Сообщается, что грузовая баржа, которая перевозила нефть, протаранило лодку в амазонском регионе Лорето.

На борту второго судна находилось около 80 человек, в том числе 20 детей. Из-за столкновения лодка разделилась на две части и затонула.

Как сообщает ВМС Перу, на данный момент были спасены как минимум 60 человек, и еще 14 числятся пропавшими без вести. 11 человек погибли. Потерпевшие были доставлены в медицинские учреждения. Они получили ранения различной степени тяжести.

Поисковую операцию проводит элитная группа военнослужащих Перу. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Грузии легковушка сорвалась в овраг. Трагедия случилась на перевале Годердзи. Внутри транспортного средства находились иностранцы с ребёнком. Согласно информации СМИ, в результате происшествия ребёнок погиб. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент аварии. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в России разбился фронтовой бомбардировщик СУ-24. Военный самолет совершал перелет на предприятие, которое должно было осуществить его плановый ремонт. Бомбардировщик рухнул в лесистой местности в ста километрах от города Пермь. На место крушения были направлены вертолеты со спасателями. На борту летательного аппарата находились два пилота. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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