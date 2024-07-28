Вел бои за Бахмут и Соледар: в Мали ликвидировали командира вагнеровцев

В Мали туареги-повстанцы разбили подразделение "ЧВК Вагнер" и военных малийской хунты. По разным источникам сообщается о 40-80 убитых российских наемниках и еще нескольких десятках, попавших в плен. Российские СМИ сообщают, что во время боев в Мали погиб один из командиров вагнеровцев Антон Елизаров, руководивший подразделениями "Вагнер" во время захвата Бахмута и Соледара.



Командир ЧВК Вагнер Антон Елизаров. Фото из открытых источников

Российские военные блоггеры несколько дней активно обсуждают события в Мали, где туареги разбили подразделение вагнеровцев. Российские пропагандисты подтверждают фото и видео, которые распространяются в социальных сетях с большим количеством пленных и убитых наемников из "ЧВК Вагнер". По их словам, вагнеровцы попали в засаду, а среди погибших присутствует один из командиров вагнеровцев Антон Елизаров. Елизаров, имеющий позывной "Лотос", возглавил ЧВК после смерти ее финансиста Евгения Пригожина и бывшего главаря Дмитрия Уткина.

Спикер УДА Юг Сергей Братчук отреагировал на истерию в российских соцсетях и рассказал о приятных новостях, поступающих из Мали.

"Стало известно о ликвидации человека, возглавившего ЧВК после убийства путинского повара и нациста Уткина, а именно командира с позывным "Лотос". Не очень медийного, но очень известного в тех кругах кац*па, который участвовал в боевых действиях в Украине, в том числе в оккупации Соледара", – сказал Братчук.

Помимо Соледара, Елизаров участвовал в боях за Бахмут, а после смерти Пригожина начал выполнять задания в Африке.

Также россияне сообщают, что в Мали погиб администратор пропагандистского канала Grey Zone с позывным "Белым", вероятно, Никита Федянин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что туареги предложили передать пленных вагнеровцев Украине.

Также "Комментарии" писали о том, какие задачи "ЧВК Вагнер" в Африке и почему его активно поддерживает Россия.