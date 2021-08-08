Возле африканского заповедника львы убили двоих детей

В стране Восточной Африки Танзании встреча школьников со львами на территории заповедника привела к большой трагедии. Животные накинулись на детей и загрызли их. Об этом пишет издание The Guardian.

В Африке львы убили детей. Фото из открытых источников

По информации источника, трое детей младших классов в день трагедии вернулись домой и обнаружили, что исчез весь скот с территории их дома. Школьники решили самостоятельно разобраться, куда пропали животные, и отправились на их поиски в лес.

Оказавшись неподалеку от заповедника Нгоронгоро, дети увидели диких львов. Животные сразу же набросились на своих жертв и нанесли двум из них травмы, несовместимые с жизнью. Одному из детей удалось выжить, несмотря на очень тяжелые ранения в результате нападения хищников.

Отметим, что заповедник Нгоронгоро является объектом всемирного наследия. 2,5 миллиона лет назад на этом месте была лава. Там находился крупнейший на континенте вулкан Нгоронгоро. По прошествии многих лет на его месте образовался кратер, а ещё спустя много лет — будто бы отдельный мир со своей флорой и фауной. Здесь обитает огромное количество животных — от сервалов до львов.

Начальник местной полиции заявил, что лично призвал кочевые общины вокруг заповедных территорий принять меры предосторожности против диких животных, которые обитают в заповедной зоне. Родителей просят не отпускать своих детей к тем территориям, где обитают хищники, во избежание повторной трагедии.

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