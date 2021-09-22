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Главная Новости Мир Европа В Грузии проливные дожди затопили курортный город (ФОТО)
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В Грузии проливные дожди затопили курортный город (ФОТО)

Водой затопило торговые объекты и первые этажи домов

сегодня, 16:23
Автор:

Денис Подставной

Проливные дожди затопили улицы в Грузии. Об этом сообщает издание Корреспондент. 
Как стало известно, на курортный город Батуми обрушились сильные дожди. Улицы города оказались затопленными. Сообщается, что особенно тяжелое положение на улицах Шавшети, Багратиони и Тавдадебули. Там водой затопило торговые объекты и первые этажи домов. 

В Грузии проливные дожди затопили курортный город (ФОТО)

Ливень затопил Батуми. Фото: ajaratv.ge.

В городе образовались сложности с передвижением транспорта. Людям приходится идти пешком по затопленным улицам. Согласно данным местного водоканала Батумис цкали, на горячую линию уже поступило около полусотни сообщений от граждан, которым срочно требовалась помощь. 

На данный момент ведутся работы по откачке воды из самых пострадавших от непогоды мест. 

В Грузии проливные дожди затопили курортный город (ФОТО) - фото 2

Фото: ajaratv.ge.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Австралии произошло мощное землетрясение. На юго-востоке страны раздались подземные толчки магнитудой свыше пяти баллов. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. В городе Мельбурн оказались частично разрушенными около 40 зданий. Тысячи людей остались без электроэнергии. Специалисты предупреждают о возможности повторения землетрясения в ближайшем времени. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на острове Ла-Пальма произошло извержение вулкана под названием Кумбре-Вьеха. Сообщается, что вулкан спал на протяжении 50 лет. Потоки раскалённой вулканической лавы направляются в сторону населённых пунктов. Лава уже уничтожила более 100 домов. Местные жители вынуждены покидать своё жилье. Военные помогают проводить эвакуацию. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4399421-v-hruzyy-lyven-zatopyl-ulytsy-v-kurortnom-horode
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