Армения поставила ультиматум российскому аналогу НАТО

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ, ведь организация не отвечает представлениям Еревана об ответственности за защиту страны. Пашинян поставил одно условие для ОДКБ, которое определит дальнейшие шаги Армении: остаться или покинуть организацию.



Лидеры стран ОДКБ. Фото из открытых источников

Никол Пашинян заявил, что на армянских границах деятельность проводят миротворцы, которые являются нейтральной стороной, однако ОДКБ это организация, которая должна стать на защиту Еревана в случае внешних угроз.

Пашинян призвал ОДКБ показать, где, по их мнению, находится суверенная территория Армении, которая бы входила в зону ответственности оборонного альянса.

"Если ОДКБ ответит на этот вопрос и этот ответ будет отвечать нашим представлениям, то это будет означать, что вопрос между Арменией и ОДКБ решен, со всеми вытекающими из этого последствиями. Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ", — заявил Пашинян.

Пашинян также добавил, что пока не может сказать, когда произойдет возможный выход Армении из ОДКБ в случае, если Ереван не устроит ответ организации.

ОДКБ – это военно-политический союз, состоящий из России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Армении. По своим целям он подобен НАТО и должен защищать границы стран-членов организации. Однако после военных действий между Арменией и Азербайджаном Никол Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за отсутствие помощи.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Армения готовится подать заявку на членство в ЕС.

Также "Комментарии" сообщал, что Россия отреагировала на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об остановке членства в ОДКБ.