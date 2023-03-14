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Ассиметричная война: Тайвань представил новые беспилотники

Тайвань представил современные беспилотники для защиты своей территории от возможных нападений, в том числе и со стороны Китая.

сегодня, 17:35
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Автор:

Slava Kot

На опыте войны в Украине и постоянных угроз со стороны Китая, Тайвань представил свои собственные беспилотники, которые можно использовать в условиях значительного количественного преимущества противника, в так называемой асимметричной войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Ассиметричная война: Тайвань представил новые беспилотники

Тайваньский беспилотник. Фото: REUTERS/Ann Wang

После полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Китай усилил свое давление на Тайвань. Периодически входит в воздушное пространство на своих самолетах и открыто заявляет, что остров является частью Китая.


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Тайвань вдохновился удачным противостоянием украинских сил в войне с более многочисленным соперником, особое внимание привлекли беспилотники, которые могут обнаруживать угрозы и уничтожать их. Поэтому для обороны страны Национальный институт науки и технологий Чун-Шана (NCSIST), являющийся частью военных сил Тайваня, начал работу над собственными дронами.

Институт вместе с компаниями объединился и представил дрон для наблюдений Albatross II и другие боевые модели беспилотников. Модель представляет собой улучшенную версию Albatross I, имеет радиус до 250 км и может быть совместима с 70-мм ракетами.

Вооруженные силы Тайваня сообщили, что им удалось согласовать детали о сотрудничестве с компаниями и совместными усилиями ожидается создать около 3 тыс. беспилотников.

"Я надеюсь, что наши национальные войска смогут ознакомиться с этим оружием асимметричной войны и смело использовать его", — сказал директор отдела исследования аэронавигационных систем NCSIST Чи Ли-Пин.

Президент Цай Инвень также поддерживает такие действия военных, ведь Тайвань хоть и хорошо оснащен, но гораздо меньшие силы чем Китай.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что  Китай резко критикует США за передачу атомных подлодок.

Также "Комментарии" писали о сообщениях из Пентагона, который считает, что Китай имеет троянского коня в США.



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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/learning-ukraine-taiwan-shows-off-its-drones-key-asymmetric-warfare-2023-03-14/
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