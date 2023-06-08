Диктатор Ким Чен Ын запретил самоубийство в Северной Корее

Северокорейский лидер Ким Чен Ын издал секретный приказ запрещающий самоубийства в КНДР. Диктатор объяснил причину таких шагов тем, что самоубийство есть "измена социализма". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Mirror.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Недавно спецслужбы Южной Кореи выяснили, что в Северной Корее на 40% выросло количество самоубийств по сравнению с прошлыми годами.

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"В Северной Корее существует много внутренних факторов из-за сложной жизни людей", — заявил представитель национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Спецслужбы Южной Кореи указывают, что, несмотря на запрет на самоубийства, жители КНДР все равно их совершают. Одним из главных факторов суицидов называют голод в стране.

"Большинство самоубийств были вызваны острой бедностью и голодом, поэтому сейчас никто не может придумать контрмеру", — заявили разведывательные службы Южной Кореи.

Во время выступления он поделился одним из ужасных случаев в Северной Корее. По его словам, в городе Хесан 10-летний мальчик и его бабушка совершили самоубийство после того, как родители мальчика умерли от голода. Они съели крысиный яд.

Причиной голода в стране является продовольственный кризис, который привел к росту цен на кукурузу, рис и другие продукты, получаемые КНДР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спецслужбы Южной Кореи раскрыли некоторые секреты Ким Чен Ына. Оказалось, что пока население КНДР страдает от голода, вес диктатора растет.

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