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Главная Новости Мир Азия Филиппины накрыл мощный тайфун: стихия разрушает дома (ВИДЕО)
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Филиппины накрыл мощный тайфун: стихия разрушает дома (ВИДЕО)

Порывы ветра достигали скорости 150 километров в час

сегодня, 14:24
Автор:

Денис Подставной








На Филиппины обрушилась непогода. Об этом сообщает издание AP.

Филиппины накрыл мощный тайфун: стихия разрушает дома (ВИДЕО)

Тайфун на Филлипинах. Фото: Reuters.

Как стало известно, восток страны накрыл мощный тайфун. Сообщается, что из-за мощного ветра, скорость которого достигала 150 километров  в час, в нескольких пострадавших провинциях произошли перебои с электричеством. 

Филиппины накрыл мощный тайфун: стихия разрушает дома (ВИДЕО) - фото 2

Фото: Reuters. 

По состоянию на 7 сентября, очаг тайфуна под названием Conson находится поблизости города Димасаланг, что в провинции Масбате. Из-за разбушевавшейся стихии в государственных учреждениях была приостановлена работа. 

В городе Таклобан образовалось наводнение. Согласно данным бюро погоды, в ближайшее время разрушительный ветер и обильные осадки не отступят. 

В Сети появляются фотографии и видео с места событий. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Сети показали последствия урагана "Ида" в Соединённых Штатах Америки. На снимках сделанных с воздуха можно увидеть, как вода окрашенная в коричневый цвет затопила дома, стадионы и целые улицы. Разрушительному урагану была присвоена четвертая категория из пяти возможных. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в Испании из-за проливных дождей образовались наводнения. Стихия бушевала в городе Альканар. Там местные жители могли наблюдать, как сильные потоки воды несли по улицам города автомобили. За ночь в Альканаре выпало более двухсот литров осадков. Специалисты зафиксировали около девяти тысяч ударов молний. Из-за сильных дождей часть Испании находится под угрозой. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 






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Источник: https://apnews.com/article/business-power-outages-philippines-typhoons-08d2e887c046c5a6e04ad23ae9069286
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