Індія почала війну проти "тіньового флоту": затримала три нафтові танкери

Берегова охорона Індії затримала три нафтові танкери в Аравійському морі за підозрою в контрабанді нафти, що стало помітним кроком у глобальній кампанії проти так званого "тіньового флоту". Операція відбулася приблизно за 100 морських миль на захід від Мумбаї та, за заявою індійської сторони, була результатом "технологічного спостереження та аналізу структури даних".

Індія затримала танкери тіньового флоту. Фото: Берегова охорона Індії

В офіційному повідомленні берегової охорони Індії зазначається, що затримані судна використовувалися міжнародною мережею для транспортування дешевої нафти з регіонів, охоплених конфліктами. За версією індійських правоохоронців, паливо переправляли в міжнародних водах на автоцистернах, уникаючи митних зборів і контролю прибережних держав. Після затримання судна супроводили до Мумбаї для подальших юридичних процедур.

Індійська влада не назвала ані власників танкерів, ані країн походження нафти, не згадуючи також про можливі порушення санкцій. Водночас аналітики з відстеження судноплавства TankerTrackers і іранські ЗМІ стверджують, що йдеться про танкери AL JAFZIA, ASPHALT STAR та STELLAR RUBY, які перебувають під санкціями США. За їхніми даними, одне з суден ходить під іранським прапором.

Вашингтон раніше неодноразово звинувачував Іран у використанні "тіньового флоту" для обходу нафтових санкцій. Іранські медіа повідомили, що затримані танкери пов’язані з Тегераном і були внесені до санкційних списків США у 2025 році. Офіційних коментарів з боку Ірану наразі не надходило.

В Індії ж наголосили, що операція підтверджує роль країни як "постачальника морської безпеки" та захисника міжнародного порядку, заснованого на правилах, на тлі посилення контролю за нелегальними енергетичними потоками у світі.

