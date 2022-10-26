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Индия предупреждает Путина: это противоречит фундаментальным принципам

Индия и Китай официально поддерживают территориальную целостность Украины.

сегодня, 22:04
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Автор:

Slava Kot

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх предостерег своего российского коллегу Сергея Шойгу от использования ядерного оружия в войне с Украиной. Об этом Сингх написал на своей странице в Twitter .

Индия предупреждает Путина: это противоречит фундаментальным принципам

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх. Фото с открытых источников

Раджнатх Сингх подчеркнул, что это ядерное оружие не может быть использовано "ни одной из сторон" в этой войне и что конфликт должен быть разрешен путем дипломатии и диалога.

"Использование я к такому типу оружия противоречит основным принципам гуманности", — сообщил Сингх.

26 октября Шойгу провёл и в телефонный разговор с китайским министром обороны Вэй Фэнхэ. По данным Reuters, россиянин рассказывал своему коллеге об украинской "грязной бомбе", которую якобы должна использовать Украина. Несмотря на такие обвинения от российских представителей ни США, ни Франция или Великобритания не верят в слова Шойгу.

Индия и Китай имеют тесные экономические отношения с Россией, но, несмотря на это, обе страны призывают остановить войну. Об этом их представители заявили 25 сентября в ходе Генеральной ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел КНР Ван I пообщался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и заверил, что Пекин выступает за уважение "территориальной целостности всех стран".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что индийский премьер-министр сообщил Путину, что сейчас не время для войны. Такое заявление прозвучало при личной встрече с Путиным на проходившем в Узбекистане саммите ШОС.

Также "Комментарии" писали об опасности со стороны Китая, ведь у этой страны широкая сеть шпионов. США с ней борются и разоблачают шпионов, тогда как Германия все более зависима от Китая.



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