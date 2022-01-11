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Истребитель F-16 ВВС Тайваня пропал с радаров

F-16 Viper выполнял плановую учебную миссию в районе полигона Шуйси

сегодня, 14:15
Автор:

Денис Подставной
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На Тайване проводятся поиски военного самолета. Об этом пишет издание "Корреспондент". 

Истребитель F-16 ВВС Тайваня пропал с радаров

Истребитель. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, сегодня, 11 января, во время выполнения плановой учебной миссии пропал с радаров истребитель F-16 Viper Военно-воздушных сил Тайваня. 

Сообщается, что одноместный летательный аппарат поднялся в воздух с авиабазы, которая расположена в городе Цзяи. Спусти примерно 30 минут воздушное судно пропало с радаров. В этот момент оно находилось в районе полигона Шуйси.

На данный момент начата поисково-спасательная операция. 

Как передает издание EurАsiaDaily, очевидцы утверждают, что истребитель рухнул в море в районе прибрежного поселка Дунши.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в американском городе Лос-Анджелес произошло крушение небольшого самолета, на борту которого находился один человек. Воздушное судно упало прямиком на железнодорожные пути. На место аварии прибыли полицейские и спасатели. Им удалось вытащить пилота до того, как в летательный аппарат врезался поезд. Столкновение произошло спустя всего несколько мгновений после спасения мужчины. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что несколько гребцов из Великобритании оказались в продырявленной лодке посреди Атлантического океана. Это произошло после того, как на плавсредство напал марлин. Хищная рыба проделала в палубе несколько дырок и в лодку начала поступать вода. Мужчины сообщили, что они держат ситуацию под контролем, хотя поступающая вода замедлила их движение. Сообщается, что гребцы собираются проплыть несколько тысяч миль. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4435850-na-taivane-propal-s-radarov-ystrebytel-F-16
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