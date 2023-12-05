Камеры зафиксировали, как Ким Чен Ын плачет во время речи к женщинам (ВИДЕО)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын разрыдался, произнося речь об обязанности женщин рожать больше детей. Вместе с диктатором КНДР также плакали многие присутствующие в зале во время его выступления.

Ким Чен Ын плачет во время речи к женщинам. Фото из открытых источников

Ким Чен Ын выступил с обращением к женщинам во время Национальной встречи матерей в Пхеньяне. В речи лидер КНДР призвал женщин Северной Кореи рожать больше детей и воспитывать у них любовь к авторитарному государству. Многие собравшиеся на мероприятии плакали вместе с Ким Чен Ыном.

"Остановить падение рождаемости и обеспечить хороший уход за детьми и образование — это все наши семейные ценности, которые мы должны решать вместе с нашими матерями", — сказал Ким Чен Ын, который, вероятно, имеет троих детей.

Посмотреть видео с речью Ким Чен Ына, в которой он плачет можно ниже:

Северокорейский диктатор рассказал женщинам, что их "основной революционной задачей" является прививка "социалистических добродетелей" потомкам, а также лояльность к правящей партии.

"Если мать не станет коммунисткой, ей невозможно воспитать своих сыновей и дочерей как коммунистов и превратить членов своей семьи в революционеров", — заявил Ким Чен Ын.

Согласно данным Фонда народонаселения ООН, уровень рождаемости в Северной Корее в 2020 году находился на уровне 1,8 ребенка на женщину, тогда как в 1960 годах этот показатель превышал 4 детей. Организация указывает, что значительное замедление роста населения наблюдалось в 1990-х годах из-за большого голода в стране, убившего сотни тысяч человек.

В результате КНДР ввела специальные льготы для семей с тремя и более детьми: льготное жилье, государственные субсидии, бесплатное питание, лекарства и прочее.

Интересно, что Ким Чен Ын не впервые плачет на публике. В 2020 году лидер КНДР пролил слезу, когда просил редких извинений за то, что не смог привести страну к экономическому росту во времена пандемии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ким Чен Ын пригрозил войной. Северная Корея назвала условие начала агрессивных действий.

Также "Комментарии" писали о Северной Корее, которая впервые за 60 лет сделала редкое упоминание.