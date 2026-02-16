Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне улицу в честь военных КНДР, погибших в войне против Украины (ФОТО)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын торжественно открыл в Пхеньян новую улицу, посвященную военным КНДР, погибшим во время войны России против Украины. Событие произошло в новом столичном районе Хвасон, где построили жилищный комплекс для семей погибших.

Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне улицу в честь ликвидированных военных КНДР. Фото: ЦТАК

Новую улицу Сеппхель в государственных сообщениях КНДР называют "архитектурным комплексом", который должен увековечить "подвиги героев", участвовавших в зарубежной военной операции. Во время церемонии Ким Чен Ын заявил, что объект станет "источником чести для поколения и гордости государства". По данным государственного агентства ЦТАК, ордера на квартиры семьям северокорейский диктатор вручал лично.

Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне улицу для семей погибших в войне против Украины. Фото: ЦТАК

В Северной Корее открыли улицу для семей погибших в войне против Украины. Фото: ЦТАК

Открытие сопровождалось салютами, концертами и масштабной символикой. Северокорейский лидер пообещал обеспечить семьям погибших "достойную жизнь" и государственные привилегии.

Ким Чен Ын и его дочь в новом доме. Фото: ЦТАК

В Северной Корее открыли улицу для семей погибших в войне против Украины. Фото: ЦТАК

Отметим, что создание отдельной улицы для родственников северокорейских военных, фактически, является еще одним доказательством участия КНДР в войне на стороне РФ. По оценкам украинских исследовательских структур, число погибших и раненых северокорейских военных может достигать около 6 тысяч человек.

