Росія відправила породистих коней в КНДР: це плата за допомогу у війні проти України

Росія передала Північній Кореї понад 100 породистих коней, які використовуються під час військових парадів у Пхеньяні та у кавалерійському підрозділі, пов’язаному з лідером КНДР Кім Чен Ином. Головним постачальником коней з РФ до Північної Кореї став Татарстан.

Кім Чен Ин верхи на коні. Фото: KCNA

Як пише NK News, що в російському Татарстані працює одне з провідних племінних господарств племзавод №57, яке активно відправляє коней до КНДР. Основною породою коней, який відправляють до Північної Кореї стали орловські рисаки. Ця порода має особливе значення для північнокорейської еліти, адже саме сірих орловських рисаків часто використовують генерали, що відкривають військові паради верхи.

Для Пхеньяна коні стали не лише церемоніальним елементом, але сильним кроком пропаганди. Державні медіа КНДР регулярно демонструють Кім Чен Ина на білому коні як образ сили, рішучості та "історичної місії". Один із таких сюжетів показував, як лідер країни верхи піднімається на гору Пектусан, яка є сакральним місце для північнокорейської ідеології.

Інтерес КНДР до російських коней має давню історію. Ще у 2003 році Володимир Путін подарував Кім Чен Ину трьох орловських рисаків, а згодом контакти з російськими заводчиками лише активізувалися. За оцінками NK News, з 2019 по 2024 рік Росія відправила до КНДР щонайменше 96 коней, а загальна сума закупівель із 2020 по 2023 роки перевищила 600 тисяч доларів.

Сеульські ЗМІ та розвідка Південної Кореї вказують, що частина таких поставок могла бути елементом неформального "бартеру" у відповідь на артилерійські снаряди, які Пхеньян передає Москві для війни проти України. За даними південнокорейських служб, із 2022 року КНДР могла відправити Росії до 6 млн артилерійських боєприпасів.

