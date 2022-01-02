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Китай всколыхнуло мощное землетрясение: пострадали люди

Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло в провинции Юньнань

сегодня, 20:45
Автор:

Денис Подставной
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Китай всколыхнуло сильное землетрясение. Об этом сообщает издание Xinhua. 

Китай всколыхнуло мощное землетрясение: пострадали люди

Земля. Фото из открытых источников

Сегодня, 2 января, в китайской провинции Юньнань, которая расположена на юго-западе страны произошло землетрясение. По данным специалистов, его магнитуда составляла 5,5 балла по шкале Рихтера. 

Очаг подземных толчков находился примерно в 60 километрах от уезда Нинлан и залегал на глубине около десяти километров. Сейсмическая активность затронула город Лицзян с населением более одного миллиона человек.

В результате землетрясения было повреждено несколько зданий. По меньшей мере 15 граждан получили ранения различной степени тяжести. 

На месте событий работают сотрудники спасательной службы. Были сформированы поисково-спасательные отряды. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что сильный снегопад помог потушить масштабный лесной пожар в США. Пламя разгорелось в канун Нового года в штате Колорадо. Из-за засушливой погоды оно смогло распространиться на обширные территории и  уничтожить сотни жилых зданий. Многие местные жители покидали свои дома и эвакуировались. В ночь на субботу штат засыпало снегом. Толщина снежного покрова достигла 15 сантиметров. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Польше в новогоднюю ночь при неизвестных обстоятельствах погиб украинец. Мужчину обнаружили местные жители. Отмечается, что на голове у умершего виднелось ранение. Полицейские предполагают, что гражданин Украины был убит. В настоящее время правоохранители задержали нескольких людей. По данному факту продолжается расследование. 


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Источник: http://www.chinaview.cn/20220102/e9003d6722144ed88d842698b78d4019/c.html
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