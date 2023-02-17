Корейский диктатор посылает оружие Путину: что получает взамен

В конце года усилились подозрения, что Северная Корея отправляет оружие в Россию. Эти подозрения подтвердил американский чиновник, заявивший , что КНДР предоставляет оружие для ПИК Вагнера. Теперь же в СМИ попала информация о том, что получил Ким Чен Ин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Chosun.

Корейский диктатор Ким Чен Ын на коне. Фото из открытых источников

По данным издания корейский диктатор получил у ид Путина предметы роскоши, в том числе и лошадей породы орловский рысак. Именно эти орловские рысистые лошади Ким Чен Ин даровал чиновникам, а также использовал во время парада в Пхеньяне.

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Белые кони несут мощный символизм в Северной Корее, и Ким и его жена позировали верхом на них на фоне горы Пекту.

"Движение поездов между Россией и Северной Кореей возобновилось в ноябре прошлого года после двухлетнего прекращения, и первыми импортируемыми вещами были предметы роскоши для семьи Ким Чен Ина и высокопоставленных чиновников, а не вещи для повседневных нужд для людей", — сообщает анонимный чиновник для издания C hosun

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США и Южная Корея планируют провести совместные военные учения из-за постоянных угроз со стороны КНДР, которая в прошлом году осуществила рекордное количество запусков баллистических ракет. К военным учениям критически отнеслись в Министерстве иностранных дел Северной Кореи и пригрозили военными действиями.

Также "Комментарии" писали о профессоре экономики Бременского университета Михаэле Рохлице, который заявил, что экономика Российской Федерации падает до уровня Северной Кореи из-за зависимости от Китая.