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Корейский диктатор посылает оружие Путину: что получает взамен

Ким Чен Ын получил предметы роскоши в обмен на оружие для России, утверждает ресурс Chosun.

сегодня, 18:15
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Автор:

Slava Kot

В конце года усилились подозрения, что Северная Корея отправляет оружие в Россию. Эти подозрения подтвердил американский чиновник, заявивший , что КНДР предоставляет оружие для ПИК Вагнера. Теперь же в СМИ попала информация о том, что получил Ким Чен Ин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Chosun.

Корейский диктатор посылает оружие Путину: что получает взамен

Корейский диктатор Ким Чен Ын на коне. Фото из открытых источников

По данным издания корейский диктатор получил у ид Путина предметы роскоши, в том числе и лошадей породы орловский рысак. Именно эти орловские рысистые лошади Ким Чен Ин даровал чиновникам, а также использовал во время парада в Пхеньяне.


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Белые кони несут мощный символизм в Северной Корее, и Ким и его жена позировали верхом на них на фоне горы Пекту.

"Движение поездов между Россией и Северной Кореей возобновилось в ноябре прошлого года после двухлетнего прекращения, и первыми импортируемыми вещами были предметы роскоши для семьи Ким Чен Ина и высокопоставленных чиновников, а не вещи для повседневных нужд для людей", — сообщает анонимный чиновник для издания C hosun

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США и Южная Корея планируют провести совместные военные учения из-за постоянных угроз со стороны КНДР, которая в прошлом году осуществила рекордное количество запусков баллистических ракет. К военным учениям критически отнеслись в Министерстве иностранных дел Северной Кореи и пригрозили военными действиями.

Также "Комментарии" писали о профессоре экономики Бременского университета Михаэле Рохлице, который заявил, что экономика Российской Федерации падает до уровня Северной Кореи из-за зависимости от Китая.



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Источник: https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2023/02/17/2023021701337.html
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