Крушение самолёта в Индонезии: подробности

Власти Индонезии дали новую информацию о крушении Боинга в Яванском море в Индонезии. Об этом пишет сайт abc7NY.

Авиакатастрофа в Индонезии - фото: abc7NY

По словам источника, на борту самолета находились 62 человека. Из них 40 взрослых пассажиров, 7 детей и еще трое младенцев. Помимо этого, в качестве пассажиров были еще 6 дополнительных членов экипажа. Было подтверждено, что все они являются гражданами Индонезии.

Напомним, что в субботу, 9 января, в Джакарте практически сразу после взлета с радаров пропал пассажирский самолет. Чуть позже рыбаки сообщили, что слышали что-то похожее на взрыв над Яванским морем. На место происшествия прибыли поисково-спасательные группы. Им удалось обнаружить обломки и части человеческих тел в воде.

В заявлении Национального поисково-спасательного агентства Индонезии Basarnas, которое было опубликовано 9 января, подтвердили информацию о том, что в море были найдены детали шин, а также детская одежда. На место происшествия военно-морской флот отправил также 11 кораблей для обнаружения останков. Власти уверены, что Боинг разбился между островом Ланканг и островом Лаки в Джакарте. Именно там сегодня водолазы будут продолжать работать над поисками других частей самолета.

На данный момент причина крушения остается неизвестно. Выжил ли кто-нибудь из пассажиров после катастрофы – пока также остается загадкой.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в одной из больниц Индии случился сильный пожар, в результате которого погибли десять детей, а также о том, что на пляже в Новой Зеландии впервые за 7 лет акула убила человека. Погибшей оказалась молодая девушка.

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