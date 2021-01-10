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Крушение самолёта в Индонезии: подробности

Судьбы пассажиров самолета до сих пор остаются неизвестными

сегодня, 09:47
Автор:

Мокрик Анастасия

Власти Индонезии дали новую информацию о крушении Боинга в Яванском море в Индонезии. Об этом пишет сайт abc7NY.

Крушение самолёта в Индонезии: подробности

Авиакатастрофа в Индонезии - фото: abc7NY

По словам источника, на борту самолета находились 62 человека. Из них 40 взрослых пассажиров, 7 детей и еще трое младенцев. Помимо этого, в качестве пассажиров были еще 6 дополнительных  членов экипажа. Было подтверждено, что все они являются гражданами Индонезии.

Напомним, что в субботу, 9 января, в Джакарте практически сразу после взлета с радаров пропал пассажирский самолет. Чуть позже рыбаки сообщили, что слышали что-то похожее на взрыв над Яванским морем. На место происшествия прибыли поисково-спасательные группы. Им удалось обнаружить обломки и части человеческих тел в воде.

В заявлении Национального поисково-спасательного агентства Индонезии Basarnas, которое было опубликовано 9 января, подтвердили информацию о том, что в море были найдены детали шин, а также детская одежда. На место происшествия  военно-морской флот отправил также 11 кораблей для обнаружения останков. Власти уверены, что Боинг разбился между островом Ланканг и островом Лаки в Джакарте. Именно там сегодня водолазы будут продолжать работать над поисками других частей самолета.

На данный момент причина крушения остается неизвестно. Выжил ли кто-нибудь из пассажиров после катастрофы – пока также остается загадкой. 

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в одной из больниц Индии случился сильный пожар, в результате которого погибли десять детей, а также о том, что на пляже в Новой Зеландии впервые за 7 лет акула убила человека. Погибшей оказалась молодая девушка.


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Источник: https://abc7ny.com/boeing-plane-crashes-in-indonesia-shortly-after-takeoff-with-62-on-board/9491935/
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