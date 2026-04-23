Курьез в воздухе: пилоты уничтожили два истребителя F-15K, потому что делали селфи
Курьез в воздухе: пилоты уничтожили два истребителя F-15K, потому что делали селфи

В Южной Корее два истребителя F-15K столкнулись в воздухе из-за попытки пилотов сделать селфи. Ущерб оценили в 600 тысяч долларов.

23 апреля 2026, 16:45
Автор:
Slava Kot

Два истребителя F-15K столкнулись в воздухе в Южной Корее. Как оказалось, это произошло из-за попытки пилотов сделать селфи и снять видео во время полета. Авария произошла еще в 2021 году вблизи Тегу, однако новые детали обнародовали только после завершения официального аудита.

Курьез в воздухе: пилоты уничтожили два истребителя F-15K, потому что делали селфи

Истребители F-15K. Фото: Flickr

Как сообщили военно-воздушные силы Южной Кореи, один из пилотов решил зафиксировать свой последний полет в составе подразделения. Для этого он начал выполнять незапланированные маневры, резко набирая высоту и меняя положение самолета, чтобы получить лучший ракурс для селфи.

В тоже время другой экипаж также вел видеозапись с главного самолета. Во время сближения машины оказались слишком близко друг к другу. Пилоты попытались избежать столкновения, однако хвост одного истребителя задел крыло другого.

В результате оба самолета получили повреждения. По оценкам аудиторов, стоимость ремонта составила около 880 миллионов вон, или примерно 600 тысяч долларов. Несмотря на инцидент, никто из экипажей не пострадал.

После обнародования отчета ВВС Южной Кореи публично извинились перед общественностью. Один из пилотов был отстранен от полетов, получил дисциплинарное взыскание и впоследствии покинул службу. Аудиторский совет возложил основную ответственность на пилота, выполнявшего опасные маневры и селфи. Его обязали компенсировать часть ущерба. В то же время, критику получило и командование авиации за недостаточный контроль над съемками во время полетов.

После инцидента военные заявили об ужесточении правил безопасности и новых ограничениях по использованию камер в воздухе.

Источник: https://www.theguardian.com/world/2026/apr/23/south-korea-air-force-selfie-crash-apology
