Курйоз у повітрі: пілоти знищили два винищувачі F-15K, бо робили селфі

Два винищувачі F-15K зіткнулися в повітрі у Південній Кореї. Як виявилося, це сталося через спробу пілотів зробити селфі та зняти відео під час польоту. Аварія сталася ще у 2021 році поблизу міста Тегу, однак нові деталі оприлюднили лише після завершення офіційного аудиту.

Винищувачі F-15K. Фото: Flickr

Як повідомили військово-повітряні сили Південної Кореї, один із пілотів вирішив зафіксувати свій останній політ у складі підрозділу. Для цього він почав виконувати незаплановані маневри, різко набираючи висоту та змінюючи положення літака, щоб отримати кращий ракурс для селфі.

У цей час інший екіпаж також вів відеозапис із головного літака. Під час зближення машини опинилися надто близько одна до одної. Пілоти спробували уникнути зіткнення, однак хвіст одного винищувача зачепив крило іншого.

У результаті обидва літаки зазнали пошкоджень. За оцінками аудиторів, вартість ремонту склала близько 880 мільйонів вон, або приблизно 600 тисяч доларів. Попри інцидент, ніхто з екіпажів не постраждав.

Після оприлюднення звіту ВПС Південної Кореї публічно вибачилися перед громадськістю. Один із пілотів був відсторонений від польотів, отримав дисциплінарне стягнення та згодом залишив службу. Аудиторська рада поклала основну відповідальність на пілота, який виконував небезпечні маневри та робив селфі. Його зобов’язали компенсувати частину збитків. Водночас критику отримало і командування авіації за недостатній контроль над зйомками під час польотів.

Після інциденту військові заявили про посилення правил безпеки та нові обмеження щодо використання камер у повітрі.

