Лидер КНДР Ким Чен Ын обратился к президенту РФ Владимиру Путину

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Slava Kot
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын записал видеообращение в поддержку российского режима и указал, что он будет "крепко держаться за руки" с Владимиром Путиным для сотрудничества обеих стран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото из открытых источников
Государственные СМИ КНДР опубликовали обращение Ким Чен Ына к российскому президенту по случаю Дня России. Корейский диктатор продемонстрировал полную поддержку и одобрение российского вторжения в Украину.
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Ким Чен Ын в обращении призвал к более тесному сотрудничеству между странами. Корейский диктатор указал, что для "более тесного стратегического сотрудничества" с Кремлем он будет "крепко держаться за руки с российским президентом, согласно общему желанию народов двух стран, чтобы достичь большой цели — построения могущественной страны".
Напомним, что Северная Корея не впервые поддерживает России. Ким Чен Ын также поздравил Путина с Днем Победы и критиковал Соединенные Штаты. Корейский диктатор обвинил Запад, который, по его мнению, совершает произвол из-за своей "гегемонистской политики".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын назвал самоубийство предательством социализма и решил их запретить. Разведка Южной Кореи указывает, что за последние годы количество суицидальных случаев в КНДР выросло на 40%. Спецслужбы предполагают, что это связано с голодом в стране.
Также "Комментарии" писали, что Южная Корея собрала секретную информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына.
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