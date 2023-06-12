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Лидер КНДР Ким Чен Ын обратился к президенту РФ Владимиру Путину

Северокорейский диктатор приветствовал Россию и надеется на ее победу в войне против Украины.

сегодня, 12:10
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Автор:

Slava Kot

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын записал видеообращение в поддержку российского режима и указал, что он будет "крепко держаться за руки" с Владимиром Путиным для сотрудничества обеих стран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Лидер КНДР Ким Чен Ын обратился к президенту РФ Владимиру Путину

Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Государственные СМИ КНДР опубликовали обращение Ким Чен Ына к российскому президенту по случаю Дня России. Корейский диктатор продемонстрировал полную поддержку и одобрение российского вторжения в Украину.


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"Справедливость обязательно восторжествует, и русский народ продолжит добавлять славу в историю победы", — сказал корейский диктатор.

Ким Чен Ын в обращении призвал к более тесному сотрудничеству между странами. Корейский диктатор указал, что для "более тесного стратегического сотрудничества" с Кремлем он будет "крепко держаться за руки с российским президентом, согласно общему желанию народов двух стран, чтобы достичь большой цели — построения могущественной страны".

Напомним, что Северная Корея не впервые поддерживает России. Ким Чен Ын также поздравил Путина с Днем Победы и критиковал Соединенные Штаты. Корейский диктатор обвинил Запад, который, по его мнению, совершает произвол из-за своей "гегемонистской политики".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын назвал самоубийство предательством социализма и решил их запретить. Разведка Южной Кореи указывает, что за последние годы количество суицидальных случаев в КНДР выросло на 40%. Спецслужбы предполагают, что это связано с голодом в стране.

Также "Комментарии" писали, что Южная Корея собрала секретную информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына.



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Источник: https://www.reuters.com/world/north-koreas-kim-vows-hold-hands-with-putin-strategic-cooperation-2023-06-11/
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