Лидер КНДР Ким Чен Ын "озолотился" на войне против Украины

Пока война России против Украины продолжается, одна из самых закрытых стран мира Северная Корея превращает конфликт в источник своих доходов. По данным международных исследований, режим Ким Чен Ына получает миллиарды долларов за военную поддержку России.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

По оценкам аналитических центров Южной Кореи, общий доход Пхеньяна от сотрудничества с Москвой за три года может достигать 13 миллиардов долларов. Эта сумма соответствует почти годовому ВВП КНДР. Основу этих доходов составляют поставки вооружения, в том числе ракетная артиллерия и ракеты малой дальности KN-23.

Отдельным направлением стало отправление северокорейских военных. По данным разведок, Россия могла заплатить более 600 миллионов долларов за привлечение солдат КНДР к боевым действиям. Речь идет о примерно 10 тысячах бойцов спецподразделений и еще столько же инженерного и технического персонала. В отчетах также упоминается возможное расширение контингента еще на десятки тысяч военных.

"Эти северокорейские войска, воюющие в российско-украинской войне, якобы получают около 2 000 долларов ежемесячно в качестве компенсации, а также выплату в случае гибели до 10 000 долларов", – говорится в статье Nikkei Asia.

Экономический эффект от этого сотрудничества заметен внутри самой Северной Кореи. В Пхеньяне фиксируют рост количества роскошных автомобилей и признаков улучшения материального положения части элит. Также сообщается об особом отношении к военным, возвращающимся с фронта. Их могут публично чествовать, а семьям погибших предоставляют привилегии, в том числе жилье в столице.

