Лідер КНДР Кім Чен Ин пригрозив світу ядерною зброєю

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна продовжить зміцнювати статус ядерної держави та має потенціал становити загрозу для противників. Таку заяву він зробив під час виступу перед Верховні народні збори КНДР.

Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото з відкритих джерел

Кім Чен Ин заявив, що події на Близькому Сході, зокрема війна в Ірані, нібито підтверджують правильність рішення Пхеньяна розвивати власний ядерний арсенал. Лідер КНДР заявив, що відмова від "солодких обіцянок ворогів" і зміцнення ядерного потенціалу стали стратегічним вибором країни.

"Сьогоднішня реальність наочно демонструє правомірність стратегічного вибору нашої нації та рішення відмовитися від солодких обіцянок ворогів і назавжди забезпечити безпеку нашого ядерного арсеналу", — сказав Кім Чен Ин.

Північнокорейський лідер також наголосив, що КНДР більше не є державою, яка перебуває під загрозою. За його словами, країна тепер має "потужність, здатну становити загрозу" для своїх противників.

КНДР офіційно оголосила про створення ядерної зброї у 2005 році. Вже 9 жовтня 2006 року країна провела перше підземне випробування атомного заряду. Найпотужніше випробування відбулося 3 вересня 2017 року, тоді могла бути протестована термоядерна боєголовка потужністю близько 100 кілотонн.

Міжнародна спільнота неодноразово засуджувала ядерну програму Пхеньяна, вважаючи її загрозою глобальній безпеці. Попри санкції та дипломатичний тиск, керівництво КНДР продовжує демонструвати готовність розвивати свої ядерні можливості.

