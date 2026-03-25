Лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил миру ядерным оружием

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна продолжит укреплять статус ядерного государства и имеет потенциал представлять угрозу противникам. Такое заявление он сделал во время выступления перед Верховным народным собранием КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Ким Чен Ын заявил, что события на Ближнем Востоке, в том числе война в Иране, якобы подтверждают правильность решения Пхеньяна развивать собственный ядерный арсенал. Лидер КНДР заявил, что отказ от "сладких обещаний врагов" и укрепление ядерного потенциала стали стратегическим выбором страны.

"Сегодняшняя реальность наглядно демонстрирует правомерность стратегического выбора нашей нации и решение отказаться от сладких обещаний врагов и навсегда обеспечить безопасность нашего ядерного арсенала", — сказал Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер также подчеркнул, что КНДР больше не является находящимся под угрозой государством. По его словам, страна теперь обладает "мощностью, способной представлять угрозу" для своих противников.

КНДР официально объявила о создании ядерного оружия в 2005 году. Уже 9 октября 2006 года страна провела первое подземное испытание атомного заряда. Самое мощное испытание состоялось 3 сентября 2017, тогда могла быть протестирована термоядерная боеголовка мощностью около 100 килотонн.

Международное сообщество неоднократно осуждало ядерную программу Пхеньяна, считая ее угрозой глобальной безопасности. Несмотря на санкции и дипломатическое давление руководство КНДР продолжает демонстрировать готовность развивать свои ядерные возможности.

