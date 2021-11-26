Мог перепутать с козой: в Индии леопард убил женщину

В Индии леопард напал на местную жительницу. Об этом пишет издание Times of India.

Леопард. Фото: Pixabay

Инцидент произошел неподалёку от города Чхота Удайпур, что в индийском штате Гуджарат. Как стало известно, 70-летняя женщина отправилась на выпас домашнего скота и не вернулась.

На поиски пропавшей без вести местной жительницы отправились её родственники. В какой-то момент они обнаружили изуродованные останки человеческого тела. Как оказалось, погибшей была пропавшая женщина.

На трупе виднелись рваные раны. Как пишет издание, женщину атаковал леопард. Предположительно зверь мог перепутать женщину с козой или другим животным.

Представитель лесного ведомства рассказал, что для поимки хищника уже установили несколько клеток. Запущена процедура выплаты компенсации семье погибшей в соответствии с индийским законодательством.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Мексике во время марша феминисток неизвестные открыли огонь. Жертвами стрельбы стали три человека. Прибывшие на место событий полицейские уже начали расследование инцидента. Местным жителям пока не рекомендуют посещать центральную часть города.

Также издание "Комментарии" писало о том, что у берегов Доминиканы перевернулась лодка. На её борту находились нелегальные мигранты, которые направлялись Пуэрто-Рико. Спасателям удалось вытащить из воды более двух десятков человек, однако некоторым не удалось спастись. В результате трагедии погибли восемь граждан. По предварительным данным причиной аварии могли стать плохие погодные условия.





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