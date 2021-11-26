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В Мексике на марше феминисток убили трех человек

Во время марша феминисток неизвестные открыли огонь

сегодня, 18:00
Автор:

Денис Подставной
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В Мексике посреди улицы произошла стрельба. Об этом пишет издание Associated Press.

В Мексике на марше феминисток убили трех человек

Стрельба в Мексике. Фото из открытых источников

Происшествие случилось вчера, 25 ноября, в мексиканском городе Гуаймас (штат Сонора). Сообщается, что во время марша феминисток у здания мэрии неизвестные злоумышленники начали стрельбу из огнестрельного оружия. 

В результате происшествия смертельные ранения получили трое граждан (двое мужчин и одна женщина). По данным в СМИ, мужчины являлись охранниками мэра города, а женщина была участником акции. 

Марш феминисток являлся одним из серии протестов в мексиканских городах, которые направленны на осуждение насилия в отношении женщин.  

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. Местным жителям рекомендуют пока избегать посещения центра города.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у берегов Доминиканы потерпела крушение лодка с мигрантамиИнцидент произошел у восточного побережья страны. Сообщается, что лодка с нелегальными мигрантами направлялась в Пуэрто-Рико, однако потерпела крушение и перевернулась. В результате происшествия погибли по меньшей мере шесть человек. Сообщается, что поскольку точное число пассажиров лодки неизвестно, то спасатели предполагают, что число жертв может вырасти.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Афганистане во время взрыва погибли малолетние. Группа детей обнаружила взрывное устройство на окраине одного из афганских городов. Мальчишки хотели продать мину в населённом пункте, однако во время транспортировки она сдетонировала. 





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Источник: https://apnews.com/article/latin-america-mexico-shootings-145814839181caf2608319a9b123fe5a
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