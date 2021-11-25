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У берегов Доминиканы потерпела крушение лодка с мигрантами: много погибших

Спасатели предполагают, что число жертв может вырасти

25 ноября 2021, 12:25
Автор:

Денис Подставной
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У Доминиканской Республики перевернулась лодка с мигрантами. Об этом пишет издание Корреспондент. 

У берегов Доминиканы потерпела крушение лодка с мигрантами: много погибших

Шторм. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел у восточного побережья страны. Сообщается, что лодка с нелегальными мигрантами направлялась в Пуэрто-Рико, однако потерпела крушение и перевернулась. 

Как сообщили в пресс-службе Военно морских сил страны, незамедлительно была начата поисково-спасательная операция. Прибывшие на место событий спасатели вытащили из воды 23 человека (16 мужчин и семь женщин). Были найдены бездыханные тела возьми граждан (шесть женщин и двое мужчин). Из-за того, что точное число пассажиров плавсредства не известно, спасатели предполагают, что число жертв может вырасти. 

Согласно предварительным данным, трагедия произошла из-за плохих погодных условий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Кемеровской области России прогремел взрыв на шахте. Сразу после этого образовалось возгорание. Прибывшие на место событий сотрудники спасательной службы провели эвакуацию. В результате происшествия погибли по меньшей мере 11 человек. По информации СМИ, взрыв был зафиксирован в одном из вентиляционных штреков.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что в Аргентине стая пираний напала на людей, которые купались в местной реке. От нападения хищников пострадали несколько десятков человек, однако тяжелее всего оказалась ранена девочка-подросток.  Пираньи откусили палец потерпевшей. В медицинском учреждении врачи попытались спасти его, однако им это не удалось. Власти запретили гражданам купаться в реке. 



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Источник: https://korrespondent.net/world/4420956-u-berehov-domynykany-perevernulas-lodka-s-myhrantamy-est-pohybshye
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