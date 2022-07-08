На бывшего премьер министра Японии совершено покушение: в Сети появилось видео нападения

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено покушение. Об этом сообщает издание CNN.

Синдзо Абэ был ранен в шею (Фото:Mandatory credit Kyodo via REUTERS)

Как стало известно, сегодня (8 июля) в Японии было совершено вооруженное нападение на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Сообщается, что с места покушения Абэ увезла машина скорой помощи, затем на медицинском вертолете его доставили в больницу.

Синдзо Абэ, предположительно, был ранен во время выступления в городе Нара на западе Японии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал, что, в настоящий момент врачи борются за жизнь Абэ. Он находится в критическом состоянии.

Также телеканал NHK также опубликовал видео покушения на Абэ.

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