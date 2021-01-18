На Филиппинах девушка пять лет прожила в клетке

На протяжении пяти лет 29-летняя девушка по имени Бебе была заперта в клетке. Самое страшное, что её удерживала в неволе собственная семья. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка мечтала стать моделью, но вместо этого оказалась запертой в клетке - фото: из открытых источников

По информации источника, в 20014 году девушке был поставлен диагноз психотическая депрессия. Медики сообщили о том, что ей необходимо серьезное лечение. Бебе страдала галлюцинациями и была помещена в психиатрическое отделение больницы в провинции Западный Негрос. Состояние пациентки со временем значительно улучшалось. Вскоре врачи разрешили ей покинуть больницу и вернуться домой.





Спустя год после этого отец девушки серьезно заболел. В связи с этим он больше не мог обеспечивать семью. А это означало, что медицинские счета своей дочери он оплатить также больше не мог. Однако без лечения Бебе становилось всё хуже. Так как лекарств она не принимала - вернулись депрессивные эпизоды и галлюцинации.

Подруга семьи по имени Глизель отметила, что временами девушка вела себя неадекватно, бросалась вещами в соседей, сбегала из дома. Так как лекарств она не принимала, вернулись депрессивные эпизоды и галлюцинации. Однажды, после очередного раза, когда Бебе сбежала, родители соорудили в их доме небольшую клетку, где стали запирать дочь. Они обосновывали это тем, что денег на её лечение нет, но она несет опасность для людей. Поэтому они придумали такой выход, чтобы с ней справляться.

В итоге девушка провела в этой клетке пять лет. Подруга семьи также рассказала, что всё это время еду девушке передавали через решетку, а вместо одежды использовали мешки, так как свои платья Бебе может разорвать во время очередного приступа.

На данный момент Глизель собирает деньги на то, чтобы вновь отправить девушку в медицинское учреждение, где медики вновь вернут её к нормальной жизни.









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