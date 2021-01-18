kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.01.2021

BTC/USD

36370.57

ETH/USD

1225.48

LTC/USD

142.27

НБУ 18.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.25

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия На Филиппинах девушка пять лет прожила в клетке
commentss НОВОСТИ Все новости

На Филиппинах девушка пять лет прожила в клетке

Из-за отсутствия денег на лечение девушки в психиатрической больнице, её заперли в клетке, чтобы она не несла опасности для окружающих

сегодня, 09:00
Автор:

Мокрик Анастасия

На протяжении пяти лет 29-летняя девушка по имени Бебе была заперта в клетке. Самое страшное, что её удерживала в неволе собственная семья. Об этом сообщает Daily Mail.

На Филиппинах девушка пять лет прожила в клетке

Девушка мечтала стать моделью, но вместо этого оказалась запертой в клетке - фото: из открытых источников

По информации источника, в 20014 году девушке был поставлен диагноз психотическая депрессия. Медики сообщили о том, что ей необходимо серьезное лечение. Бебе страдала галлюцинациями и была помещена в психиатрическое отделение больницы в провинции Западный Негрос. Состояние пациентки со временем значительно улучшалось. Вскоре врачи разрешили ей покинуть больницу и вернуться домой.

На Филиппинах девушка пять лет прожила в клетке - фото 2

Спустя год после этого отец девушки серьезно заболел. В связи с этим он больше не мог обеспечивать семью. А это означало, что медицинские счета своей дочери он оплатить также больше не мог. Однако без лечения Бебе становилось всё хуже. Так как лекарств она не принимала -  вернулись депрессивные эпизоды и галлюцинации.

Подруга семьи по имени Глизель отметила, что временами девушка вела себя неадекватно, бросалась вещами в соседей, сбегала из дома. Так как лекарств она не принимала,  вернулись депрессивные эпизоды и галлюцинации. Однажды, после очередного раза, когда Бебе сбежала, родители соорудили в их доме небольшую клетку, где стали запирать дочь. Они обосновывали это тем, что денег на её лечение нет, но она несет опасность для людей. Поэтому они придумали такой выход, чтобы с ней справляться.

В итоге девушка провела в этой клетке пять лет. Подруга семьи также рассказала, что всё это время еду девушке передавали через решетку, а вместо одежды использовали мешки, так как свои платья Бебе может разорвать во время очередного приступа.

На данный момент Глизель собирает деньги на то, чтобы вновь отправить девушку в медицинское учреждение, где медики вновь вернут её к нормальной жизни. 

На Филиппинах девушка пять лет прожила в клетке - фото 3


Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Германии появится "тюрьма" для нарушителей карантина, а также о том, что в США сгорел "Адский дом".



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9152069/Mentally-ill-woman-29-locked-cage-relatives-Philippines-FIVE-YEARS.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ