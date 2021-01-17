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В США сгорел «Адский дом» (ФОТО, ВИДЕО)

Местные жители очень огорчены известием о том, что Дом Хэллоуина выгорел дотла и восстанавливать его уже не собираются

сегодня, 11:59
Автор:

Мокрик Анастасия

В городе Поукипзи, что находится в штате Нью-Йорк, на Саут-Клинтон-стрит сгорел Дом Хэллоуина или как его еще называют "Адский дом". Об этом сообщает местное издание Poughkeepsiejournal.

В США сгорел «Адский дом» (ФОТО, ВИДЕО)

Неизвестный поджег Дом Хэллоуина - фото: из открытых источников

Инцидент произошел ближе к утру. К дому подошел неизвестный мужчина с канистрами в руках и стал разливать неизвестную жидкость на крыльцо и сам дом. После этого злоумышленник поджег её. В результате вспыхнул пожар. Совершив задуманное, преступник скрылся с места преступления.

О том, что это был намеренный поджег, удалось узнать благодаря камерам видеонаблюдения. Как оказалось, на момент пожара в здании находились два человека. Им удалось выбраться живыми и невредимыми. На данный момент полиция расследует данное дело. Известно, что преступник на сегодняшний день пока еще остается не пойманным. 

"Адский дом" был построен в 1900 году для того, чтобы все желающие люди имели возможность собраться вместе и отпраздновать Хэллоуин. На протяжении многих лет "Дом Хэллоуина" был центром множества слухов и любопытства, особенно в осенний сезон. Сообщается, что восстанавливать этот дом не будут в связи с обширным ущербом пожара.  

В день пожара в этом здании в социальных сетях стали появляться фото и видео с места событий. Очевидцам происшествия удалось запечатлеть пожар в "Адском доме".

В США сгорел «Адский дом» (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Местная жительница опубликовала на своей странице в Twitter последствия пожара. 

В США сгорел «Адский дом» (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
В США сгорел «Адский дом» (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4

Видео с места происшествия также было опубликовано на сайте Nydailynews.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что мощное землетрясение в индонезийском Сулавеси унесло жизни десятков человек, сотни получили ранения, а также о том, что на юге Италии продают дома по 1 евро и доплачивают за их ремонт.



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Источник: https://www.poughkeepsiejournal.com/story/news/local/2021/01/15/poughkeepsie-arson-satanists-mourn-loss-halloween-house/4178187001/
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