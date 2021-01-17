В США сгорел «Адский дом» (ФОТО, ВИДЕО)

В городе Поукипзи, что находится в штате Нью-Йорк, на Саут-Клинтон-стрит сгорел Дом Хэллоуина или как его еще называют "Адский дом". Об этом сообщает местное издание Poughkeepsiejournal.

Неизвестный поджег Дом Хэллоуина - фото: из открытых источников

Инцидент произошел ближе к утру. К дому подошел неизвестный мужчина с канистрами в руках и стал разливать неизвестную жидкость на крыльцо и сам дом. После этого злоумышленник поджег её. В результате вспыхнул пожар. Совершив задуманное, преступник скрылся с места преступления.

О том, что это был намеренный поджег, удалось узнать благодаря камерам видеонаблюдения. Как оказалось, на момент пожара в здании находились два человека. Им удалось выбраться живыми и невредимыми. На данный момент полиция расследует данное дело. Известно, что преступник на сегодняшний день пока еще остается не пойманным.

"Адский дом" был построен в 1900 году для того, чтобы все желающие люди имели возможность собраться вместе и отпраздновать Хэллоуин. На протяжении многих лет "Дом Хэллоуина" был центром множества слухов и любопытства, особенно в осенний сезон. Сообщается, что восстанавливать этот дом не будут в связи с обширным ущербом пожара.

В день пожара в этом здании в социальных сетях стали появляться фото и видео с места событий. Очевидцам происшествия удалось запечатлеть пожар в "Адском доме".





Местная жительница опубликовала на своей странице в Twitter последствия пожара.





Видео с места происшествия также было опубликовано на сайте Nydailynews



Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что мощное землетрясение в индонезийском Сулавеси унесло жизни десятков человек, сотни получили ранения, а также о том, что на юге Италии продают дома по 1 евро и доплачивают за их ремонт.

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