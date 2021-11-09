На Шри-Ланку обрушился мощный циклон: молнии и наводнения убивают людей (ВИДЕО)



















На Шри-Ланке разбушевалась стихия. Об этом сообщает издание УНИАН.

Шторм. Фото: Pixabay

Как стало известно, на Шри-Ланку обрушился циклон, который принес сильные дожди. Из-за проливных дождей начали образовываться паводки. Многие улицы оказались затоплены. В некоторых местах можно передвигаться только на лодках.

Два человека погибли из-за удара молнии. Всего, на данный момент, жертвами непогоды уже стали девять граждан. Стихия полностью уничтожила более десяти жилых домов. Около полу тысячи зданий получили повреждения.

Как пишет издание, в ближайшие несколько дней ожидаются новые наводнения. Предупреждение о возможных сходах оползней объявлены в шести из двадцати пяти регионов страны.

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как вода полностью затопила улицы городов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" писало о том, что на индонезийском острове Ява наводнения уже успели унести жизни пятерых граждан. Четверо человек числятся пропавшими без вести. Реки выходят из берегов и затапливают населённые пункты. Поиском и спасением пострадавших занимаются сотрудники спасательных служб и полицейские. Многие местные жители были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что мощный взрыв в Казахстане полностью уничтожил популярное заведение. Происшествие случилось, когда в кафе не было посетителей. Согласно предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал. Спасатели разбирают обломки. Повреждены несколько автомобилей. Жильцы соседних домов почувствовали сильную тряску.

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