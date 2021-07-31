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Главная Новости Мир Азия На западе Турции упал метеорит (ВИДЕО)
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На западе Турции упал метеорит (ВИДЕО)

О последствиях падения небесного тела не сообщается

сегодня, 11:30
Автор:

Елизавета Черных

В западной части Турции зафиксировали падение метеора. Об этом сообщило местное издание "Sabah", пишет ТСН. 

На западе Турции упал метеорит (ВИДЕО)

Падение метеорита в Турции - фото из открытых источников

Падение небесного тела произошло около 01:54. По данным турецкого издания, информация о каких-либо последствиях не поступала.


Видеоролик падения метеора обнародовали и очевидцы, жители турецкого города Измир, в социальных сетях. Граждане отметили, что слышали некий звук, который можно сопоставить со звуком взрыва.

К слову, метеор — это явление, возникающее во время разрушения в атмосфере нашей планеты метеорных тел, например, осколков астероидов или комет. 

Ранее сообщалось, что на востоке Кубы  упал и взорвался метеорит. Очевидцы произошедшего рассказывали, что на небе можно было наблюдать красно-белое свечение, а потом слышать громкий взрыв.  Кроме того, наблюдать за падением болида также довелось жителям юга Франции в регионе Лазурный берег, возле Ниццы, 

Интернет-издание "Комментарии" также рассказывало, Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало новые фотографии с красной планеты. Снимки были опубликованы на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram. Новые снимки были получены с помощью космического аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Благодаря оборудованию, которое установлено на межпланетной космической станции, специалисты запечатлели множество различных особенностей Марса.

А также, специалисты из NASA записали странные звуки, которые исходят от одного из спутников Юпитера. Новые данные были получены благодаря космическому аппарату Juno. Ученые рассказали о природе этого радиоизлучения. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/na-zapade-turcii-zafiksirovali-padenie-meteora-video-1836517.html
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