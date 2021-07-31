На западе Турции упал метеорит (ВИДЕО)

В западной части Турции зафиксировали падение метеора. Об этом сообщило местное издание "Sabah", пишет ТСН.

Падение метеорита в Турции - фото из открытых источников

Падение небесного тела произошло около 01:54. По данным турецкого издания, информация о каких-либо последствиях не поступала.





Видеоролик падения метеора обнародовали и очевидцы, жители турецкого города Измир, в социальных сетях. Граждане отметили, что слышали некий звук, который можно сопоставить со звуком взрыва.

К слову, метеор — это явление, возникающее во время разрушения в атмосфере нашей планеты метеорных тел, например, осколков астероидов или комет.

Ранее сообщалось, что на востоке Кубы упал и взорвался метеорит. Очевидцы произошедшего рассказывали, что на небе можно было наблюдать красно-белое свечение, а потом слышать громкий взрыв. Кроме того, наблюдать за падением болида также довелось жителям юга Франции в регионе Лазурный берег, возле Ниццы,

Интернет-издание "Комментарии" также рассказывало, Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало новые фотографии с красной планеты. Снимки были опубликованы на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram. Новые снимки были получены с помощью космического аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Благодаря оборудованию, которое установлено на межпланетной космической станции, специалисты запечатлели множество различных особенностей Марса.

А также, специалисты из NASA записали странные звуки, которые исходят от одного из спутников Юпитера. Новые данные были получены благодаря космическому аппарату Juno. Ученые рассказали о природе этого радиоизлучения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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