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Во Франции наблюдали падение большого метеора (ВИДЕО)

Такие яркие метеоры называются болидами

сегодня, 13:45
Автор:

Елизавета Черных

Вчера вечером, 24 апреля, жителям юга Франции в регионе Лазурный берег, возле Ниццы, удалось наблюдать падение крупного болида (метеора). Об этом пишет издание "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Во Франции наблюдали падение большого метеора (ВИДЕО)

Во Франции наблюдали падение большого метеора - фото из открытых источников

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями и видеороликами захватывающего зрелища со своих смартфонов и наружных камер видеонаблюдения. 

Как свидетельствует видеозапись одной из камер в Каннах, метеор падал в 22:26 по местному времени и, видимо, сгорел в атмосфере, не достигнув земли. Такие яркие метеоры называются болидами. Небесные тела, которым удается достигнуть земли, имеют название метеориты. 

Некоторые юзеры шутят, что падение метеора — это так называемое космическое приветствие в день, когда французский астронавт Томас Песке отправился на Международную космическую станцию.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в восточной части Кубы, поблизости города Моа, упал и взорвался метеорит. По словам очевидцев происшествия, на небе было видно красное и белое свечение, а после его снижения произошел громкий взрыв. 

Недавно жителям Астралии посчастливилось увидеть редкое и необычное явление – падающий метеорит. Видео с мчащим над горизонтом космическим объектом опубликовали в социальной сети.

Очевидец по имени Даллас Килпонен отметил, что он увидел в небе пролетающий метеор с пылающим хвостом из обломков.

Астрофизик Австралийского национального университета Брэд Такер заявил, что на самом деле падающие метеоры — это не редкость. На сей раз это произошло в относительно не позднее время, да еще и в выходной день, когда многие находились на улице. По его словам, в основном метеориты падают поздней ночью и этого попросту никто не видит. 



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/25/7291471/
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