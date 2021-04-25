Во Франции наблюдали падение большого метеора (ВИДЕО)

Вчера вечером, 24 апреля, жителям юга Франции в регионе Лазурный берег, возле Ниццы, удалось наблюдать падение крупного болида (метеора). Об этом пишет издание "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Во Франции наблюдали падение большого метеора - фото из открытых источников

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями и видеороликами захватывающего зрелища со своих смартфонов и наружных камер видеонаблюдения.

Как свидетельствует видеозапись одной из камер в Каннах, метеор падал в 22:26 по местному времени и, видимо, сгорел в атмосфере, не достигнув земли. Такие яркие метеоры называются болидами. Небесные тела, которым удается достигнуть земли, имеют название метеориты.

Некоторые юзеры шутят, что падение метеора — это так называемое космическое приветствие в день, когда французский астронавт Томас Песке отправился на Международную космическую станцию.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в восточной части Кубы, поблизости города Моа, упал и взорвался метеорит. По словам очевидцев происшествия, на небе было видно красное и белое свечение, а после его снижения произошел громкий взрыв.

Недавно жителям Астралии посчастливилось увидеть редкое и необычное явление – падающий метеорит. Видео с мчащим над горизонтом космическим объектом опубликовали в социальной сети.

Очевидец по имени Даллас Килпонен отметил, что он увидел в небе пролетающий метеор с пылающим хвостом из обломков.

Астрофизик Австралийского национального университета Брэд Такер заявил, что на самом деле падающие метеоры — это не редкость. На сей раз это произошло в относительно не позднее время, да еще и в выходной день, когда многие находились на улице. По его словам, в основном метеориты падают поздней ночью и этого попросту никто не видит.





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