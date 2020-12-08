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Главная Новости Мир Азия "Наблюдаем за побочными эффектами" - Южная Корея не спешит с вакцинацией
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"Наблюдаем за побочными эффектами" - Южная Корея не спешит с вакцинацией

МОЗ Южной Кореи заявил, что понаблюдает за побочными эффектами перед вакцинацией

сегодня, 14:35
Автор:

Татьяна Лозовенко

Южная Корея заявила во вторник, что подписала соглашение о поставке вакцин против коронавируса для 44 миллионов человек в следующем году, но не будет спешить с вакцинацией, чтобы дать больше времени для наблюдения за потенциальными побочных эффектов. Об этом пишет Reuters.

"Наблюдаем за побочными эффектами" - Южная Корея не спешит с вакцинацией

Такой осторожный подход обусловлен тем, что страна с почти 52 миллионами жителей борется с коронавирусом, который, по словам органов здравоохранения, угрожает сокрушить медицинскую систему.

Правительство Южной Кореи договорилось о закупке по 20 миллионов доз  у AstraZeneca Plc, Pfizer Inc и Moderna Inc., а также еще 4 миллиона доз у Johnson & Johnson's Janssen — всего этого достаточно, чтобы охватить до 34 миллионов человек, сказал министр здравоохранения Пак Нунг-ху на брифинге. Он добавил, что дополнительные дозы для 10 миллионов человек будут закуплены в рамках глобального проекта вакцинации Всемирной организации здравоохранения, известного как COVAX.

Напомним, Великобритания начала внедрение вакцины Pfizer против COVID-19 во вторник, а Соединенные Штаты и Индия приступили к обзорам некоторых вакцин. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что администрация Трампа отказалась от покупки еще 100 миллионов доз вакцины Pfizer, пока компания не выполнит обязательства по остальным международным договорам



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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southkorea/south-korea-to-buy-millions-of-coronavirus-vaccine-doses-but-sees-no-need-to-hurry-idUSKBN28I053?il=0
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