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Наводнения в Индии: потоки воды и оползни убили десятки человек (ФОТО)

На юге Индии и Шри-Ланке не прекращаются сильные дожди

сегодня, 14:42
Автор:

Денис Подставной
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На Шри-Ланке продолжает свирепствовать непогода. Об этом сообщает издание УНИАН. 

Наводнения в Индии: потоки воды и оползни убили десятки человек (ФОТО)

Наводнение. Фото: Pixabay

На юге Индии и Шри-Ланке не прекращаются сильные дожди. По информации синоптиков в ближайшие дни ливни могут ослабнуть, однако уже на данный момент стихия унесла жизни более четырех десятков человек. 

На Шри-Ланке жертвами непогоды стало 25 граждан. Из этого числа — 20  утонули в результате образовавшихся наводнений и пятеро погибли при сходе оползней. 

Наводнения в Индии: потоки воды и оползни убили десятки человек (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters

Тысячи человек, который проживают в низинных районах страны, были вынуждены покинуть свои дома. Их эвакуировали в безопасные места. Из-за ливней закрытыми оказались некоторые учебные заведения. Движение части железнодорожного транспорта приостановлено.

В Сети появляются фотографии с места событий. 

Наводнения в Индии: потоки воды и оползни убили десятки человек (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что на востоке Турции рухнуло двухэтажное жилое здание. В результате инцидента под завалами оказались десятки граждан. Большинству из пострадавших понадобилась медицинская помощь. Из под завалов их доставали сотрудники спасательной службы. Всего было задействовано более двух сотен спасателей. Они работали на протяжении всей ночи. На данный момент устанавливаются причины происшествия. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что Австралию накрыли мощные наводнения. Во время одного из таких природных явлений местный житель оказался в ловушке. Его автомобиль был смыт потоками воды. Мужчине больше ничего не оставалось, как вскарабкаться на дерево и дожидаться помощи. Спасатели смогли добраться до пострадавшего только спустя шесть часов.


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/navodnenie-v-indii-uneslo-zhizni-bolee-40-chelovek-foto-sinoptik-11606077.html
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