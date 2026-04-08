Неожиданный победитель войны между США и Ираном

Пакистан может стать одним из главных дипломатических победителей напряженного противостояния между США и Ираном. Именно его посреднические усилия помогли добиться временного прекращения огня между сторонами и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Премьер Пакистана Шехбаз Шариф. Фото: hindustantimes

Президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном менее чем за полтора часа до завершения установленного им ультиматума Тегерану об открытии Ормузского пролива. По словам президента США, решение было принято после переговоров с руководством Пакистана и на фоне "значительного прогресса в переговорах по долгосрочному миру".

Ключевую роль в дипломатических контактах сыграл премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф вместе с начальником штаба армии Пакистана Асимом Муниром. После переговоров с ними Трамп заявил, что пакистанская сторона обратилась к нему с просьбой остановить военную операцию против Ирана.

"Они попросили меня остановить силы уничтожения, которые должны были быть отправлены в Иран сегодня вечером", — сказал Трамп.

Признательность Исламабаду выразил и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. В своем заявлении он поблагодарил пакистанскую сторону за "неустанные усилия, направленные на прекращение войны в регионе".

Дипломатическая активность Пакистана была предопределена не только желанием стабилизировать регион, но и сложной экономической ситуацией в стране. Энергетический кризис, вызванный обострением конфликта на Ближнем Востоке, заставил власти ввести жесткие ограничения, в частности, сократить рабочую неделю в государственных учреждениях до четырех дней, ограничить работу торговых центров в вечернее время и запретить проведение свадеб в коммерческих помещениях.

"Итак, когда мир вздохнет с облегчением, даже если всего на две недели, это будет громче всего слышно в Пакистане", – пишет индийская ежедневная газета "The Telegraph".

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф уже пригласил представителей США и Ирана в Исламабад для продолжения переговоров по долгосрочному урегулированию конфликта.

Аналитик по Южной Азии Майкл Кугельман назвал перемирие США и Ирана одной из крупнейших дипломатических побед Пакистана.

"Сегодня вечером Пакистан одержал одну из своих крупнейших дипломатических побед за последние годы. Это также поставило на место большое количество скептиков и пессимистов, которые не верили, что страна способна на такой подвиг. Однако самое главное то, что это помогло предотвратить потенциальную катастрофу в Иране", — заявил Кугельман.

Подобного мнения придерживается и индийско-американский журналист издания Wall Street Journal Садананд Дхумэ.

"Как ни крути, это огромная дипломатическая победа для Пакистана. Исламабад предстает как ответственный игрок, пользующийся достаточным доверием в ключевых мировых столицах, чтобы помочь предотвратить потенциальную глобальную катастрофу", — сказал эксперт.

Таким образом, даже короткое перемирие между США и Ираном может существенно изменить геополитический баланс в регионе и вывести Пакистан на новый уровень дипломатического влияния.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Украины на перемирие США и Ирана.

Также "Комментарии" писали, что в США требуют устранить Трампа после событий в Иране.