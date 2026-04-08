Неочікуваний переможець війни між США та Іраном

Пакистан може стати одним з головних дипломатичних переможців напруженого протистояння між США та Іраном. Саме його посередницькі зусилля допомогли досягти тимчасового припинення вогню між сторонами та відвернути подальшу ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Прем'єр Пакистану Шехбаз Шаріф.

Президент США Дональд Трамп оголосив про двотижневе припинення вогню з Іраном менш ніж за півтори години до завершення встановленого ним ультиматуму Тегерану щодо відкриття Ормузької протоки. За словами президента США, рішення було прийняте після переговорів з керівництвом Пакистану та на тлі "значного прогресу у перемовинах щодо довгострокового миру".

Ключову роль у дипломатичних контактах відіграв прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф разом з начальником штабу армії Пакистану Асімом Муніром. Після переговорів з ними Трамп заявив, що пакистанська сторона звернулася до нього з проханням зупинити військову операцію проти Ірану.

"Вони попросили мене зупинити сили знищення, які мали бути відправлені до Ірану сьогодні ввечері", — сказав Трамп.

Вдячність Ісламабаду висловив і міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі. У своїй заяві він подякував пакистанській стороні за "невпинні зусилля, спрямовані на припинення війни в регіоні".

Дипломатична активність Пакистану була зумовлена не лише бажанням стабілізувати регіон, а й складною економічною ситуацією в країні. Енергетична криза, спричинена загостренням конфлікту на Близькому Сході, змусила владу запровадити жорсткі обмеження, зокрема скоротити робочий тиждень у державних установах до чотирьох днів, обмежити роботу торгових центрів у вечірній час і заборонити проведення весіль в комерційних приміщеннях.

"Тож, коли світ зітхне з полегшенням, навіть якщо лише на два тижні, це буде найгучніше чути в Пакистані", – пише індійська щоденна газета "The Telegraph".

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф вже запросив представників США та Ірану до Ісламабаду для продовження переговорів щодо довгострокового врегулювання конфлікту.

Аналітик з питань Південної Азії Майкл Кугельман назвав перемир’я США та Ірану однією з найбільших дипломатичних перемог Пакистану.

"Сьогодні ввечері Пакистан здобув одну зі своїх найбільших дипломатичних перемог за останні роки. Це також поставило на місце велику кількість скептиків та песимістів, які не вірили, що країна здатна на такий подвиг. Однак найголовніше те, що це допомогло запобігти потенційній катастрофі в Ірані", — заявив Кугельман.

Подібної думки дотримується й індійсько-американський журналіст видання Wall Street Journal Садананд Дхуме.

"Як не крути, це величезна дипломатична перемога для Пакистану. Ісламабад постає як відповідальний гравець, який користується достатньою довірою у ключових світових столицях, щоб допомогти запобігти потенційній глобальній катастрофі", — сказав експерт.

Таким чином, навіть коротке перемир’я між США та Іраном може суттєво змінити геополітичний баланс у регіоні і вивести Пакистан на новий рівень дипломатичного впливу.

