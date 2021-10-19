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В Эквадоре затонул буксир, пришедший на помощь военному судну, которое врезалось в мост (ВИДЕО)

Застрявший парусник ожидает буксировки в гавань

сегодня, 15:53
Автор:

Денис Подставной








В Эквадоре учебный парусник врезался в пешеходный мост. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Эквадоре затонул буксир, пришедший на помощь военному судну, которое врезалось в мост (ВИДЕО)

Застрявший парусник. Фото: API

Как стало известно инцидент произошел на реке Гуаяс. Учебный парусник под названием Cisne Branco ВМС Бразилии столкнулся с пешеходным мостом, который соединяет город Гуаякиль с островом Сантай. 

Сообщается, что местный буксир, который поспешил на помощь бразильскому кораблю затонул. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

Отмечается, что экипаж обоих суден не пострадал. Застрявший парусник ожидает буксировки в гавань. Там будет проведен ремонт и проверка его исправности перед уходом из страны. 

Предположительно происшествие могло случиться из-за сильно течения реки. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в шотландском городе Эре прогремел взрыв.  В результате происшествия были разрушены два жилых дома. Ранения получили четыре человека. Пострадавших доставили в больницу прибывшие на место событий медики. Сразу после взрыва образовалось возгорание. На месте инцидента работали три спецмашины пожарных и шесть карет скорой помощи. Устанавливаются причины взрыва. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что у берегов Греческого острова под названием Карпатос произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила шесть баллов по шкале Рихтера. Специалисты рассказали, что очаг подземных толчков находился в 150 километрах от острова на глубине около 40 километров. Отмечается, что землетрясение было ощутимо в ряде стран. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4407514-voennyi-parusnyk-vrezalsia-v-most-v-ekvadore
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