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Новая речь Путина: президент РФ заявил о риске глобального кризиса

Российский президент Владимир Путин заявил о рисках для нового глобального кризиса в мире.

сегодня, 14:55
Автор:
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Slava Kot
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Президент России Владимир Путин отдаленно принял участие на саммите Шанхайской организации сотрудничества. В своей речи российский диктатор снова обвинил Запад и заявил о риске глобального кризиса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Новая речь Путина: президент РФ заявил о риске глобального кризиса

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В речи Путин заявил, что мир находится перед новым глобальным экономическим и финансовым кризисом из-за накопления долгов в развитых странах, бедности, социального неравенства, ухудшения экологической и продовольственной ситуации в мире. По его словам, эти факторы могут привести к обострениям в мире.


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"Все эти проблемы, каждая из которых по-своему сложна и разнообразна, в своей совокупности приводят к заметному росту конфликтного потенциала. Россия все это напрямую ощущает на себе", — заявил Путин.

Кроме заявлений о новом глобальном кризисе Путин поблагодарил представителей ШОС, поддержавших российский режим во время мятежа лидера группы "Вагнера" Евгения Пригожина.

Во время выступления Путин заявил, что о необходимости принять своего союзника по войне в Украине Беларусь в организацию, которая сейчас находится в статусе наблюдателя ШОС. Кроме того, на саммите Шанхайской организации сотрудничества было объявлено о присоединении Ирана к организации, которая до этого имела наблюдателя, как и Беларусь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что перед саммитом ШОС Московскую область атаковало пять беспилотников. МИД РФ обвинил в атаке Украину, заявив, что Киев совершил террористическое нападение. Представитель украинских властей резко ответил на российские обвинения.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jul/04/russia-ukraine-war-live-nato-expected-to-extend-stoltenberg-term-drones-reportedly-intercepted-in-moscow-region
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