Новая речь Путина: президент РФ заявил о риске глобального кризиса

Президент России Владимир Путин отдаленно принял участие на саммите Шанхайской организации сотрудничества. В своей речи российский диктатор снова обвинил Запад и заявил о риске глобального кризиса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В речи Путин заявил, что мир находится перед новым глобальным экономическим и финансовым кризисом из-за накопления долгов в развитых странах, бедности, социального неравенства, ухудшения экологической и продовольственной ситуации в мире. По его словам, эти факторы могут привести к обострениям в мире.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Все эти проблемы, каждая из которых по-своему сложна и разнообразна, в своей совокупности приводят к заметному росту конфликтного потенциала. Россия все это напрямую ощущает на себе", — заявил Путин.

Кроме заявлений о новом глобальном кризисе Путин поблагодарил представителей ШОС, поддержавших российский режим во время мятежа лидера группы "Вагнера" Евгения Пригожина.

Во время выступления Путин заявил, что о необходимости принять своего союзника по войне в Украине Беларусь в организацию, которая сейчас находится в статусе наблюдателя ШОС. Кроме того, на саммите Шанхайской организации сотрудничества было объявлено о присоединении Ирана к организации, которая до этого имела наблюдателя, как и Беларусь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.