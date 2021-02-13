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На Филиппинах родился щенок-мутант (ФОТО)

Хозяйка удивительного щенка опубликовала в Сети его фотографии

сегодня, 10:28
Автор:

Мокрик Анастасия

В филиппинской провинции Аклан появился на свет необычный щенок с двумя языками, одним глазом и отсутствующим носом. Из-за его вида хозяйка по имени Эми прозвала животное Циклопом. Об этом сообщает издание Daily Star.

На Филиппинах родился щенок-мутант (ФОТО)

На Филиппинах родился щенок-циклоп- фото: Daily Star

По словам хозяйки удивительного питомца, её собака родила двух щенков. Один из них был абсолютно нормальным, а второй – с невероятной мутацией. У щенка совсем не было носа, поэтому дышать он пытался ртом, из которого торчали два языка по разные стороны. Глаз у животного был лишь один, в центре головы. Само тельце оказалось без каких-либо отклонений.

Эми накормила щенка смесью и повела к ветеринару в надежде на то, что животное сможет выжить. Однако он не дожил и до следующего утра. Вечером того же дня Циклоп умер, так как не мог нормально дышать.

На Филиппинах родился щенок-мутант (ФОТО) - фото 2

Ветеринар объяснила хозяйке необычного щенка, что её собака во время беременности могла съесть какой-то продукт, содержащий яд. Это привело к тому, что собака родилась с мутациями. Считается, что у щенка редкое заболевание, называемое циклопией, которое поражает млекопитающих и других животных. Это может быть генетическим заболеванием.

Хозяйка умершего питомца решила не хоронить его, а оставить в своем доме. Девушка поместила тело щенка в стеклянную колбу и оставила себе на память.

На Филиппинах родился щенок-мутант (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что в российском Дзержинске заметили необычных собак, шерсть которых была голубого цвета. В Сети были опубликованы фото животных. Также сайт информировал о том, что в Индонезии из зоопарка сбежали два тигра и загрызли охранника, который стоял возле их вольера



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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/cyclops-puppy-born-one-eye-23482727
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