В Индонезии из зоопарка сбежали два тигра и загрызли охранника

На острове Борнео, что разделен между тремя государствами: Индонезией, Брунеем и Малайзией, двумя тиграми был убит охранник зоопарка. Об этом информирует издание ВВС.

Тигры убили охранника - фото: из открытых источников

Так, по информации источника, из зоопарка сбежали два суматранских тигра, находящихся под угрозой исчезновения. Возраст обоих животных примерно 18 месяцев. Хищникам удалось сбежать из своих вольеров после того, как те были повреждены во время сильных проливных дождей.

Выбравшись наружу, тигры набросились на 47-летнего охранника, который в то время находился неподалеку. Вскоре его нашли мертвым возле вольера. На теле мужчины были следы от укусов и глубокие царапины от когтей животных. Кроме того, около вольера были обнаружены несколько мертвых животных, в том числе страус и обезьяна.

После случившегося на тигров была объявлена охота. Полицейские приказали закрыть близлежащие туристические достопримечательности, а людям — оставаться дома. На следующий день после их исчезновения одно из животных было поймано после удара дротиком с транквилизатором. Второго тигра пришлось застрелить из-за слишком агрессивного поведения.

Стоит отметить, что суматранские тигры находятся на грани исчезновения, и считается, что в дикой природе осталось менее 400 особей. В 2011 году в Индонезии создали специализированный заповедник специально для этих животных.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Австралии акула съела туриста, а позже в сети было опубликовано фото убитого за несколько секунд до смерти, а также о том, что в Австралии самая ядовитая в мире змея укусила спящего ребенка.





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