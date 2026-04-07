Она готова захватить Северную Корею: кто может стать новым лидером КНДР

Slava Kot
Южнокорейская разведка считает, что дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына могут готовить как будущую руководительницу страны. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, для этого Ким Чжу Э специально все чаще демонстрируют публике в качестве потенциальной преемницы.
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников
Как пишет Reuters, южнокорейские законодатели после закрытого брифинга разведки в парламенте сделали оценку по преемнику Ким Чен Ына. По их словам, отчет основывается на "достоверных разведывательных данных", а не только на предположениях аналитиков.
В последние месяцы Ким Чжу Э регулярно появляется рядом с отцом на военных мероприятиях. Особое внимание привлекли фотографии, обнародованные государственным агентством KCNA, где девушка руководит новым танком. Ранее ее также показывали на стрельбище с оружием.
Ким Чен Ын и Ким Чжу Э. Фото: KCNA
Ким Чен Ын и его дочь в танке. Фото: KCNA
Южнокорейские политики считают, что такие сцены должны продемонстрировать военные способности дочери северокорейского лидера и подготовить общественное мнение к возможности женского преемства у власти.
По оценкам разведки, 13-летнюю Ким Чжу Э уже могут воспринимать как вторую по значению фигуру в политической иерархии Северной Кореи. В то же время в разведке отметили, что сестра Ким Чен Ына, Ким Йо Чжон, вряд ли станет конкуренткой в борьбе за власть, поскольку не имеет самостоятельного политического влияния.
Однако не все согласны с такой позицией. Аналитик Корейского института национального объединения Хон Мин отмечает, что публичные появления Чжу Э еще не означают официальное назначение наследницы. В отличие от молодого Ким Чен Ына в 2010-х годах, она пока не участвует в мероприятиях самостоятельно, а появляется только вместе с отцом.
