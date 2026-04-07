Вона готова захопити Північну Корею: хто може стати новим лідером КНДР

Південнокорейська розвідка вважає, що доньку лідера Північної Кореї Кім Чен Ина можуть готувати як майбутню керівницю країни. За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, для цього Кім Чжу Е спеціально дедалі частіше демонструють публіці у ролі потенційної наступниці.

Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото з відкритих джерел

Як пише Reuters, південнокорейські законодавці після закритого брифінгу розвідки в парламенті зробили оцінку щодо наступника Кім Чен Ина. За їхніми словами, звіт ґрунтується на "достовірних розвідувальних даних", а не лише на припущеннях аналітиків.

Останніми місяцями Кім Чжу Е регулярно з’являється поруч із батьком на військових заходах. Особливу увагу привернули фотографії, оприлюднені державним агентством KCNA, на яких дівчина керує новим танком. Раніше її також показували на стрільбищі зі зброєю.

Кім Чен Ин та Кім Чжу Е. Фото: KCNA

Кім Чен Ин та його донька в танку. Фото: KCNA

Південнокорейські політики вважають, що такі сцени мають продемонструвати військові здібності доньки північнокорейського лідера та підготувати громадську думку до можливості жіночого наступництва у владі.

За оцінками розвідки, 13-річну Кім Чжу Е вже можуть сприймати як другу за значенням фігуру в політичній ієрархії Північної Кореї. Водночас у розвідці зазначили, що сестра Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон, навряд чи стане конкуренткою у боротьбі за владу, оскільки не має самостійного політичного впливу.

Однак не всі погоджуються з такою позицією. Аналітик Корейського інституту національного об’єднання Хон Мін зазначає, що публічні появи Чжу Е ще не означають офіційного призначення спадкоємиці. На відміну від молодого Кім Чен Ина у 2010-х роках, вона поки що не бере участі у заходах самостійно, а з’являється лише разом із батьком.

