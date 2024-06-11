Опасный инцидент на границе между двумя Кореями: раздались выстрелы

Около 20 солдат КНДР пересекли сухопутную границу между двумя Кореями. Из-за нарушения границы военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь, заставив северокорейских солдат вернуться в КНДР.



Военные вблизи демаркационной линии между Кореями. Фото из открытых источников

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщил, что 9 июня около 20 северокорейских солдат пересекли военную демаркационную линию и зашли на территорию подконтрольную Сеулу. После предупреждения и стрельбы южнокорейских военных нарушители "немедленно отошли на север".

Представитель JCS полковник Ли Сон Чжун сказал, что, по их оценке, солдаты, выполнявшие неопределенную задачу внутри демаркационной линии, не собирались намеренно зайти на территорию Южной Кореи, учитывая, что они вернулись сразу после предупредительных выстрелов.

Инцидент на границе между двумя Кореями произошел через несколько часов, как южнокорейские войска возобновили трансляцию пропагандистских сообщений против режима КНДР из мощных громкоговорителей.

Такое решение было принято Южной Кореей из-за постоянных атак воздушными шарами с мусором со стороны Северной Кореи. С субботы на воскресенье КНДР запустили около 300 таких шаров, наполненных мусором, навозом и другим хламом. На следующий день Северная Корея атаковала еще 310 шарами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский правительственный самолет совершил полет в КНДР, вероятно, готовясь к визиту Путина.

Также "Комментарии" писали о жестоком суде, состоявшемся над подростками в Северной Корее. Оказалось, что их наказали за прослушивание музыки южнокорейских артистов.



