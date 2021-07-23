Пакистан заливает сильными дождями: разыгравшаяся стихия уносит жизни людей

В Пакистане в результате разбушевавшейся стихии погибли люди. Об это сообщает издание Xinhua.

Пакистан накрыло ливнями. Фото из открытых источников

В провинции Хубер Пахтунхва, что на северо-западе Пакистана выпали обильные осадки. Как стало известно, в результате связанных с непогодой несчастных случаев погибло по меньшей мере пятнадцать человек и еще двадцать шесть получили повреждения разной степени тяжести.

Большая часть смертельных случаев произошла в результате обвалов крыш зданий и паводков. Сообщается, что стихия разрушила десятки домов. Сотрудники спасательных служб вместе с правоохранителями проводят спасательные операции в регионах, которые пострадали от непогоды.

Прогнозируется, что в этом регионе и дальше будут продолжаться ливни, поэтому местным службам было приказано ускорить спасательные работы, а также находиться в состоянии повышенной готовности.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Турции произошло сильное наводнение. Сообщается, что стихия обрушилась на город Архави, что находится на побережье чёрного моря. На данный момент в этот район можно добраться только с помощью лодки. В регионе проводится эвакуация. В Сети появились видео, на которых запечатлены последствия стихии. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Германии увеличилось число жертв связанных с наводнением, которое образовалось в результате сильных ливней. Сообщается, что ущерб от стихии может достигнуть четырех — пяти миллиардов евро. Большее число погибших насчитывается в земле Рейнланд-Пфальц. Более ста человек числиться пропавшими без вести.

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